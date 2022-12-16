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Питання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

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ZprávyУкраїнські новиниЗ початку російського вторгнення Україну залишили майже вісім мільйонів людей

З початку російського вторгнення Україну залишили майже вісім мільйонів людей

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Біженці на польському кордоні на початку березня.

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13:00

У зв’язку з повномасштабним російським вторгненням з України виїхали майже вісім мільйонів людей, що становить п'яту частину населення. Про це нещодавно заявив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець.

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«Шукати притулку за кордоном виїхали 7,9 мільйонів осіб, що становить п'яту частину фактичного населення нашої держави», – зазначив омбудсмен. «Ще 4,9 мільйона громадян стали внутрішніми переселенцями. З них 30 відсотків – пенсіонери та інваліди», – додав він.

Лубинець зазначив, що близько 13 мільйонів українців залишаються в районах інтенсивних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях. З міст і сіл, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи, евакуювали 46 тисяч українців.

Як зазначило видання «Українська правда», рік тому населення країни оцінювалося в 41,2 мільйона осіб.

З початку російської агресії Чехія видала українцям 465 058 віз тимчасового захисту, які дозволяють отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. За оцінками Міністерства внутрішніх справ, приблизно п'ята частина українських біженців уже повернулася додому. Чеський міністр Віт Ракушан вже раніше наголошував, що з настанням зими українці, яких через атаки на інфраструктуру позбавили тепла, світла та води, можуть виїхати за кордон.

«Якщо хтось виїхав до України, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими», – заявив міністр внутрішніх справ Чехії.

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