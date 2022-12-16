Багато лікарів, мало злодіїв і квартир. Рейтинг якості життя у Чехії

Згідно з індексом добробуту, який оцінює рівень життя, Чехія посідає тринадцяте місце в ЄС. Позитивним оцінкам сприяли передусім відмінні статистики у області охорони здоров’я та безпеки. Якість навколишнього середовища і погана доступність житла навпаки не дозволи Чехії піднятися на вищу сходинку.

Індекс добробуту є спільним проєктом банку «Česká spořitelna» та порталу журналістики даних «Evropa v datech». Протягом року вони вивчали низку аспектів повсякденного життя чехів і порівнювали їх із життям громадян Євросоюзу. Окремі результати порівняння оцінюються як рейтинг держав.

Лідирують країни Північної Європи – першою є Швеція, на уявному п'єдесталі переможців стоять Данія і Фінляндія, а Греція знаходиться в самому кінці рейтингу.

Перший з десяти критеріїв, за якими оцінювали якість життя в Чехії, стосується загального стану чеської економіки. Згідно з індексом, чеська економіка дев'ята найкраща в ЄС. Якщо ж шукати сферу економіки, у яких чехи відстають, то це рівень доданої вартості експорту, тому Чехію часто називають «складальним цехом Європи».

Різниця між процвітанням Заходу та Сходу в 2022 році є абсолютно очевидною, і, наприклад, у країнах колишнього радянського блоку її можна назвати величезною. Винятком є ​​Естонія.

Результати свідчать й про те, що завдяки спільному минулому Чехія часто порівнює себе зі Словаччиною, яка є третьою з кінця.

Пустеля посеред Європи

За двома показниками в області навколишнього середовища Чехія займає останнє місце в ЄС. Частка землі, яка постраждала від посухи, у Чехії є найвищою в усьому союзі. Високою є і частка викидів парникових газів на людину. Масово уражені жуком-короїдом чеські ліси вже не витримують поганого повітря. Такі показники ставлять Чехію на 23 місце. Водночас до охорони навколишнього середовища Чехія інвестує чи не найбільше серед країн ЄС.

Власне житло? Навряд

Якщо розглядати ситуацію з житлом, Чехія опинилася в кінці рейтингу. З одного боку, наявне житло пересічного чеха є відносно якісним, проте придбати новий будинок або квартиру доволі проблематично.

Це пояснюється тривалістю будівництва, цінами на нові квартири, низькою кількістю будинків і квартир на тисячу жителів, а також високою вартістю житла. Всі ці обставини призводять до того, що на покупку нової квартири у Чехії потрібно 15,5 річних зарплат. Це найгірший результат у всьому Євросоюзі.

Лікарів багато, злодіїв мало