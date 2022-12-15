«Azovstal. Голоси»: театральна вистава про оборону Маріуполя у Празі

17 січня Валерій Харчишин, Ольга Собко, Олександр Пожарський та інші привезуть до Праги театральну виставу з назвою «Azovstal. Голоси». Як зазначають самі організатори, йдеться про театральний проєкт про мужність, незламність та свободу. Це світла та надихаюча історія про оборону Маріуполя, що складається із зворушливих монологів про духовні цінності кожної людини.

Мультимедійний перформанс покликаний розповісти про захисників та захисниць заводу «Азовсталь», що майже три місяці прожили у його бомбосховищах під російськими обстрілами. Вистава розповість про українців та їхню боротьбу за право бути вільним народом, а також героїв, що живуть в голосах тих, хто їх пам’ятає.

Автором текстів є режисер і сценарист родом з Маріуполя Хачатур Васілян. Режисером проєкту виступила Валерія Демченко.

Театральна вистава відбудеться 17 січня у празькому театрі «Divadlo Hybernia». Відвідати її можуть як українці, так і чехи, адже вистава пройде українською мовою з чеськими субтитрами.

Квитки на захід можна придбати лише онлайн за посиланням ТУТ.