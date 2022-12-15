Чесько-українське Різдво у центрі Праги. «Світло» запрошує на святковий вечір

21 грудня в громадському центрі «Світло» відбудеться чесько-український різдвяний вечір.

За словами керівниці центру Ольги Черепюк, основною метою події є дати українцям, які наразі далеко від рідного дому, можливість відчути атмосферу свята та родинного затишку. «Під час заходу ми б хотіли розповісти чехам про наші різдвяні традиції, показати, наскільки ми автентичні та скільки чарівного в собі зберігає та несе українська нація», - додала вона.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

У рамках вечора пройде розмовний клуб чеської мови «Póvídej SI». Цього разу основною темою спілкування стане Адвент та різні цікавинки про відмінності між українським та чеським святкуванням Різдва.

На присутніх чекає і різдвяний майстер-клас, спільне приготування вечері, дегустація традиційних чеських та українських різдвяних страв, музичні виступи та караоке.

«Запрошуємо на захід і українців, і чехів. Будемо дуже раді, якщо ви принесете на зустріч свої улюблені різдвяні смаколики. А якщо хтось бажає долучитися до програми вечора, прошу зв'язатися зі мною @cherepiuk_olha», - додала Ольга.

Захід відбудеться 21 грудня о 17 годині за адресою Мalé náměstí 9/5.