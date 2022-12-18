Чехія подарує Україні дев'ять генераторів, один з них забезпечить роботу лікарні

«Через російського агресора, який своєю військовою метою обрав енергетичну інфраструктуру, на жителів України чекає найгірше Різдво з часів завершення Другої світової війни. Нашим обов'язком, а також стратегічною необхідністю, є допомогти їм», – сказав міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

Генератори надало Міністерство промисловості та торгівлі у співпраці з Управлінням державних матеріальних резервів (SSHR) і Чеською енергетичною системою (ČEPS), яка і запропонувала найпотужніший пристрій.

«Генератор потужністю 450 кВА може забезпечити електронну енергію для живлення меншої лікарні з необхідними життєзабезпечуючими пристроями або забезпечити роботу до 180 прямих обігрівачів», – зазначив голова правління ČEPS Мартін Дурчак.

Чехія хоче допомогти Україні знайти й інші джерела тепла та електроенергії, а також технології для відновлення та роботи енергетичної системи. «Ми також інтенсивно працюємо над тим, щоб забезпечити жителям України подальшу допомогу від чеських приватних компаній, і я вірю, що незабаром ми цього досягнемо», – додав Йозеф Сікела. Резервні та невикористані джерела тепла та електроенергії можуть бути надані Україні через платформу Business klub Ukrajina.