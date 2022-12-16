Новий рік по-українськи. У Празі пройде святковий концерт Тіни Кароль

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30 грудня популярна українська виконавиця Тіна Кароль підготувала своїм шанувальникам у Празі сюрприз - святкову музичну програму «Український Новий рік з Тіною Кароль».
«Передноворічий настрій з Тіною Кароль - це найкращий подарунок! Співачка неодноразово говорила, що музика покликана надихати людей. Саме в цьому вона бачить свою співочу місію. Особливо в цей складний для нас час необхідно відчути дух надії і віру в Перемогу в Новому році», - йдеться на сторінці заходу.
Виступ Тіни Кароль відбудеться о 20 годині у Слованському домі (Slovanský dům) за адресою Na Příkopě 22, Nové Město, Praha 1.
Придбати квитки на концерт можна за посиланням. У вартість квитка входить фуршет перед концертом, а також алкогольні та безалкогольні напої.
Дітям до 6-ти років вхід безкоштовний (без місця).