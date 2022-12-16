Новий рік по-українськи. У Празі пройде святковий концерт Тіни Кароль

«Передноворічий настрій з Тіною Кароль - це найкращий подарунок! Співачка неодноразово говорила, що музика покликана надихати людей. Саме в цьому вона бачить свою співочу місію. Особливо в цей складний для нас час необхідно відчути дух надії і віру в Перемогу в Новому році», - йдеться на сторінці заходу.