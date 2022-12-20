Як працюватимуть магазини на Різдво і коли канікули у чеських школах?

Різдвяна лихоманка у Чехії набирає обертів. Чехи масово скуповують подарунки для близьких та друзів, планують відпочинок і роблять покупки для приготування різдвяних страв для святкового столу.

Навіть якщо ви не збираєтеся святкувати католицьке Різдво у Чехії, важливо пам'ятати, що для європейців цей день є чи не найважливішим святом року. Крім того, це означає, що магазини у Чехії працюватимуть за святковим графіком, тому встигніть закупитися найнеобхіднішим у ці дні.

На який день припадає Різдво?

Святвечір (24 грудня) – субота

1-е Різдвяне свято (25 грудня) – неділя

2-е Різдвяне свято (26 грудня) – понеділок

Канікули у школах

Різдвяні канікули цього року розпочнуться у п’ятницю, 23 грудня 2022 року, і закінчаться у понеділок, 2 січня 2023 року. Заняття у школі розпочнуться наступного дня, тобто у вівторок, 3 січня.

Графік роботи магазинів

З 1 жовтня 2016 року у Чехії набув чинності закон, який передбачає, що магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні бути закриті під час певних свят. Це стосується і різдвяних свят.

Зверніть увагу, що 24 грудня магазини працюватимуть до 12 години дня, а 25 і 26 грудня будуть закриті.

Громадський транспорт