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ZprávyУкраїнські новиниЯк працюватимуть магазини на Різдво і коли канікули у чеських школах?

Як працюватимуть магазини на Різдво і коли канікули у чеських школах?

Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Чехи скуповують подарунки на Різдво. Ілюстраційне фото.

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7:00

Як працюватимуть магазини під час різдвяних свят? За яким графіком їздитиме громадський транспорт? Та коли очікувати канікули у чеських школах? Розповідаємо у нашому матеріалі.

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Різдвяна лихоманка у Чехії набирає обертів. Чехи масово скуповують подарунки для близьких та друзів, планують відпочинок і роблять покупки для приготування різдвяних страв для святкового столу.

Навіть якщо ви не збираєтеся святкувати католицьке Різдво у Чехії, важливо пам'ятати, що для європейців цей день є чи не найважливішим святом року. Крім того, це означає, що магазини у Чехії працюватимуть за святковим графіком, тому встигніть закупитися найнеобхіднішим у ці дні.

На який день припадає Різдво?

  • Святвечір (24 грудня) – субота
  • 1-е Різдвяне свято (25 грудня) – неділя
  • 2-е Різдвяне свято (26 грудня) – понеділок

Канікули у школах

Різдвяні канікули цього року розпочнуться у п’ятницю, 23 грудня 2022 року, і закінчаться у понеділок, 2 січня 2023 року. Заняття у школі розпочнуться наступного дня, тобто у вівторок, 3 січня.

Особливості святкування Різдва у Чехії:

Графік роботи магазинів

З 1 жовтня 2016 року у Чехії набув чинності закон, який передбачає, що магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні бути закриті під час певних свят. Це стосується і різдвяних свят.

Зверніть увагу, що 24 грудня магазини працюватимуть до 12 години дня, а 25 і 26 грудня будуть закриті.

Громадський транспорт

Зміни стосуються і громадського транспорту, тож пам'ятайте, що у вищезгадані дні метро, автобуси та трамваї курсуватимуть за графіком вихідного дня.

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