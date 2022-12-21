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ZprávyУкраїнські новиниЇглава, Оломоуц та інші. Чеські міста продовжують дарувати Україні генератори

Їглава, Оломоуц та інші. Чеські міста продовжують дарувати Україні генератори

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Profimedia.cz

Через російські обстріли деякі українські міста залишилися без світла, тепла та опалення. Ілюстраційне фото.

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12:30

Чеське місто Оломоуц відправило до України вісім електростанцій. Їглава планує відправити необхідні пристрої до Ужгорода, а Ждяр-над-Сазавою допоможе фінансово.

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Їглава подарує Ужгороду електростанцію, яка раніше належала міській поліції. Як зазначається на сайті міста, з проханням допомогти забезпечити постачання електроенергії до представників міста звернувся міський голова Ужгорода. Водночас міська поліція Їглави отримає нову електростанцію.

Місто передасть Ужгороду старішу електростанцію, яку безкоштовно отримало у 2017 році. «Ми отримали запит з України з проханням позичити якусь електростанцію, а міська поліція давно хоче нову», – розповів мер Їглави Петр Ришка. Саме тому місто вирішило придбати нову зручнішу електростанцію для міської поліції, а стару подарувати Україні.

Ужгород, зазначається на сторінках міста, власними силами забезпечив електростанціями лікарні, пологові будинки та поліклініку. Інші генератори потрібні для освітніх та медичних закладів.

Електростанцію потужністю 30 кВт, яку мерія Їглави відправить до України, місто отримало п'ять років тому від армії. У той час її вартість становила 149 тисяч крон, нині ж її залишкова вартість становить менше 26 тисяч крон.

Допомагає українським містам-партнерам й мерія міста Ждяр-над-Сазавою. Місту Хуст вона надасть 600 тисяч крон на придбання електростанцій. За словами мерії, їх використовуватимуть переважно у приміщеннях шкіл, де зосереджені біженці з інших куточків України. Для шкіл і дитсадків в українському місті Міжгір’я фірми в Новому Місті на Мораві разом із мерією надали шість менших електростанцій. Їхня вартість складає приблизно від 12 до 20 тисяч крон.

Крім того, Управління державного матеріального резерву (SSHR) відправило до України вісім електростанцій зі складу міста Оломоуц.

«За нашою інформацією, найближчим часом електростанції мають бути задіяні в районі міста Львова. Кожна з них може живити кілька десятків прямих обігрівачів, а це, звичайно, важливо взимку для забезпечення теплом людей у ​​центрах розміщення чи деінде», – зазначив голова SSHR Павел Швагр.

За словами Швагра, за рішенням уряду Управління державного матеріального резерву допомагає Україні практично безперервно. «Першу партію, а саме понад тисячу піддонів з медичним матеріалом, ми відправили одразу на початку березня. Це були ліжка, перев’язувальні матеріали, одяг для лікарів або медичні голки та шприци. Потім була інша допомога, продукти харчування чи засоби захисту», – підкреслив він.

Крім того, цього року SSHR відправило до України шість тимчасових мостових споруд, а найближчими днями планує надіслати ще більше. Загалом організація надала Україні матеріальну допомогу на суму приблизно 300 мільйонів крон.

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