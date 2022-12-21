Їглава, Оломоуц та інші. Чеські міста продовжують дарувати Україні генератори

Їглава подарує Ужгороду електростанцію, яка раніше належала міській поліції. Як зазначається на сайті міста, з проханням допомогти забезпечити постачання електроенергії до представників міста звернувся міський голова Ужгорода. Водночас міська поліція Їглави отримає нову електростанцію.

Місто передасть Ужгороду старішу електростанцію, яку безкоштовно отримало у 2017 році. «Ми отримали запит з України з проханням позичити якусь електростанцію, а міська поліція давно хоче нову», – розповів мер Їглави Петр Ришка. Саме тому місто вирішило придбати нову зручнішу електростанцію для міської поліції, а стару подарувати Україні.

Ужгород, зазначається на сторінках міста, власними силами забезпечив електростанціями лікарні, пологові будинки та поліклініку. Інші генератори потрібні для освітніх та медичних закладів.

Електростанцію потужністю 30 кВт, яку мерія Їглави відправить до України, місто отримало п'ять років тому від армії. У той час її вартість становила 149 тисяч крон, нині ж її залишкова вартість становить менше 26 тисяч крон.

Допомагає українським містам-партнерам й мерія міста Ждяр-над-Сазавою. Місту Хуст вона надасть 600 тисяч крон на придбання електростанцій. За словами мерії, їх використовуватимуть переважно у приміщеннях шкіл, де зосереджені біженці з інших куточків України. Для шкіл і дитсадків в українському місті Міжгір’я фірми в Новому Місті на Мораві разом із мерією надали шість менших електростанцій. Їхня вартість складає приблизно від 12 до 20 тисяч крон.

Крім того, Управління державного матеріального резерву (SSHR) відправило до України вісім електростанцій зі складу міста Оломоуц.

«За нашою інформацією, найближчим часом електростанції мають бути задіяні в районі міста Львова. Кожна з них може живити кілька десятків прямих обігрівачів, а це, звичайно, важливо взимку для забезпечення теплом людей у ​​центрах розміщення чи деінде», – зазначив голова SSHR Павел Швагр.

За словами Швагра, за рішенням уряду Управління державного матеріального резерву допомагає Україні практично безперервно. «Першу партію, а саме понад тисячу піддонів з медичним матеріалом, ми відправили одразу на початку березня. Це були ліжка, перев’язувальні матеріали, одяг для лікарів або медичні голки та шприци. Потім була інша допомога, продукти харчування чи засоби захисту», – підкреслив він.