У Чехії працюватиме відділ, який займатиметься чеськими санкціями проти Росії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив про створення відділу, який займатиметься чеськими санкціями проти Росії. Міністр утримався від коментарів про те, коли саме Чехія запровадить конкретні санкції, оскільки пропозиції ще має затвердити уряд.

Ввести конкретні заходи Чехії дозволив закон про національні санкції проти іноземних компаній та іноземців, які вчиняють серйозні протиправні дії. Наприклад, держава може заборонити їм в'їзд або перебування на своїй території чи заморозити їхні активи.

Норма, пов'язана з російською агресією проти України, дозволить вводити обмеження і проти організацій і режимів, які порушують права людини або використовують терористичні методи та кібератаки. Минулого тижня документ підписав президент Чехії Мілош Земан.

«У міністерстві створюється департамент, який займатиметься цим питанням. Нам потрібно наповнити його людьми», - сказав Ліпавський. За його словами, для посилення санкцій міністерство також співпрацює з іншими країнами, наприклад, із США.

Однак, на думку колишнього міністра закордонних справ Томаша Петршічека, необхідно розглянути, як саме впливатимуть санкції Чехії та чи не потрібно приділити більшу увагу посиленню санкцій Європейського Союзу.

І Ліпавский, і Петршічек погодилися, що чеське головування у ЄС зробило все можливе для посилення європейських санкцій проти Росії. Але заходи могли б бути більш послідовними. За словами колишнього міністра можна було б стежити, наприклад, за експортом до Росії через треті країни або обговорювати, чи не допомагають санкції обійти Іран чи Туреччину.

Минулої п’ятниці держави Європейського Союзу офіційно схвалили дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який має ще більше обмежити можливість продовження російської військової агресії проти України. Санкційний список буде розширено на 190 осіб та організацій, включно з членами уряду, суддями Конституційного суду або родичами олігархів.