Пльзеньський край уклав угоду про співпрацю з Івано-Франківською областю

Декларація, що була ухвалена 5 вересня, включає майбутню співпрацю у галузях культури, туризму, освіти, а також взаємодію компаній і підприємців з обох регіонів. Про це заявив губернатор Пльзеньського краю Рудольф Шпотак, який з трьома депутатами вже втретє привіз до Івано-Франківської області допомогу.

«Ми доставили туди швидку допомогу, медичне обладнання, ліки, електростанції, а також «Швидкі стріли» українською (назва дитячої книги чеського письменника Ярослава Фоглара – ред). Ми будемо їздити і допомагати доти, поки російські бандити знаходяться на території України», – наголосив заступник губернатора Йозеф Бернар.

Třetí cesta s humanitární pomocí na Ukrajinu v tomto roce. 1. Podepsali jsme smlouvu o dlouhodobé spolupráci s... Posted by Josef Bernard on Friday, December 16, 2022

За його словами, представники Пльзеньського краю хочуть створити в Івано-Франківську чеський центр розвитку ділових і культурних відносин.«Такий як і Пльзеньський дім у Брюсселі, вони вже шукають нерухомість. Центр підтримуватиме бізнес і туристичну діяльність», – сказав Шпотак. Представники області мають приїхати до Пльзеня на рубежі січня та лютого.

За словами губернатора, у Івано-Франківській області знаходиться близько 150 тисяч внутрішніх переселенців, і їхня кількість зростає. Вони переїжджають туди із зон бойових дій, йдеться переважно про людей похилого віку та дітей. Керівництво регіону також з'ясовувало, чи варто готуватися до більшої хвилі біженців взимку.

«Вони не виключили, що це можливо, але додали, що для місцевих це крайнє рішення. Вони намагатимуться забезпечити їм всім для того, аби вони залишилися в Україні. Вони сприймають це як гордість, бо якби вони почали тікати на Захід, то показали б росіянам, що здаються», – розповів Рудольф Шпотак. За його словами, кількість біженців у регіоні та у всій Чехії поки не зростає.

На вихідних представники краю привезли до Івано-Франківської області вже другу машину швидкої допомоги та шість електрогенераторів. У швидкій також везли медикаменти, дефібрилятор і транспортний апарат штучної вентиляції легенів. Все це передали місцевій Лисецькій лікарні, що знаходиться за десять кілометрів від Івано-Франківська. «Ми передали їм це в п’ятницю ввечері, і вони одразу почали всім користуватися», – додав Шпотак.