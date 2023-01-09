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Допомога, підтримка та інтеграція. У Празі запрацює новий центр для переселенців

Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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7:00

З 10 січня організація «MRIYA» відкриє у Празі новий Центр допомоги, підтримки та інтеграції для переселенців з України.

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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну організація «MRIYA» надавала консультації з питань поселення, охорони здоров'я, психологічну підтримку та здійснювала видачу гуманітарної допомоги українцям, що вимушено опинилися у Чехії. Щодня до них звертались близько 700 - 800 біженців, а за час існування центру організація надала допомогу понад 45 тисячам осіб.

Перший центр відкрили за фінансової підтримки магістрату Праги та чеської організації «Людина в біді» на Вацлавській площі. Проте, як зазначили в організації, з огляду на актуальні потреби відвідувачів нині планується відкриття нового Центру допомоги, підтримки та інтеграції за адресою вул. Новакових 1954/20а в районі Прага 8. Працюватиме він за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як обіцяють організатори, у новому осередку допомоги створять нові сервісні підрозділи, а саме:

  • Відділ медичного консультування • профілактика здоров'я — підтримка у доступі до вакцинації через чеську систему охорони здоров'я. Профілактика розповсюдження інфекційних захворювань (ВІЛ, гепатити тощо), рекомендації щодо тестування та обстеження на ВІЛ-інфекцію • підвищення доступу до первинної медичної допомоги для цільової групи — налагодження співпраці з медичними закладами та направлення біженців до конкретних служб • консультування з питань охорони здоров'я, медичного страхування, медичних послуг та ін. • консультування з питань грудного вигодовування та харчування для дітей, підлітків та матерів • роздача гігієнічних наборів/засобів для дітей
  • Відділ освіти та підтримки сім'ї, дітей та молоді • надання неформальної освіти для підтримки успішної інтеграції дітей у школах у віці від 5 до 17 років • забезпечення можливостей догляду та дошкільної освіти для дітей віком від 0 до 5 років • підтримка та підготовка дітей до шкільного навчання з акцентом на вивчення чеської мови, соціально-емоційне навчання (організація курсів) • сприяння зарахуванню до школи, репетиторство та допомога у виконанні домашніх завдань • задоволення психосоціальних та освітніх потреб дітей та підлітків • посилення ролі батьків у вихованні дітей • організація батьківських зборів, заходів з розвитку комунікації • проведення фізичних та культурних заходів для дітей • розповсюдження наборів для дошкільної освіти/шкільних посібників.

Графік роботи Центру допомоги, пiдтримки та інтеграцiї «MRIYA UA»:

Пн - Пт: з 8 до 18 години

Адреса: Novákových 1954\20A, Praha 8

  • Відділ соціальної роботи, підтримки та профілактики • супровід клієнтів, координація та медіація надання спеціалізованих соціальних та медичних послуг, координація між надавачами послуг (державними, недержавними) • соціальне та юридичне консультування, психосоціальна підтримка дітей та сімей • програми з попередження та зменшення ризиків насильства, жорстокого поводження, гендерно зумовленого насильства • консультування щодо доступу до спеціалізованих послуг • послуги усного та письмового перекладу.
  • Відділ у справах підлітків та молоді

• функціонування культурного та освітнього мультипростору для молоді • діяльність, спрямована на задоволення потреб підлітків та молоді віком 15-25 років. Забезпечення доступу до освіти та розвиток життєвих навичок для їх успішного переходу до дорослого життя. Інтеграція в суспільство • задоволення психосоціальних та освітніх потреб підлітків • проведення заходів з підтримки виходу на ринок праці • організація курсів, семінарів, тренінгів для посилення зайнятості молоді, в тому числі посилення різних нових навичок та навичок щодо пошуку роботи

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