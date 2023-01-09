Допомога, підтримка та інтеграція. У Празі запрацює новий центр для переселенців

Відділ медичного консультування • профілактика здоров'я — підтримка у доступі до вакцинації через чеську систему охорони здоров'я. Профілактика розповсюдження інфекційних захворювань (ВІЛ, гепатити тощо), рекомендації щодо тестування та обстеження на ВІЛ-інфекцію • підвищення доступу до первинної медичної допомоги для цільової групи — налагодження співпраці з медичними закладами та направлення біженців до конкретних служб • консультування з питань охорони здоров'я, медичного страхування, медичних послуг та ін. • консультування з питань грудного вигодовування та харчування для дітей, підлітків та матерів • роздача гігієнічних наборів/засобів для дітей

Відділ освіти та підтримки сім'ї, дітей та молоді • надання неформальної освіти для підтримки успішної інтеграції дітей у школах у віці від 5 до 17 років • забезпечення можливостей догляду та дошкільної освіти для дітей віком від 0 до 5 років • підтримка та підготовка дітей до шкільного навчання з акцентом на вивчення чеської мови, соціально-емоційне навчання (організація курсів) • сприяння зарахуванню до школи, репетиторство та допомога у виконанні домашніх завдань • задоволення психосоціальних та освітніх потреб дітей та підлітків • посилення ролі батьків у вихованні дітей • організація батьківських зборів, заходів з розвитку комунікації • проведення фізичних та культурних заходів для дітей • розповсюдження наборів для дошкільної освіти/шкільних посібників.