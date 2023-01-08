Шматочок українських традицій в Брно. Встигніть на українське Різдво до 15 січня

З 31 грудня по 15 січня на Моравській площі біля знаменитої статуї Йошта проходить фестиваль українського Різдва. Організаторами заходу виступила «Українська ініціатива південної Моравії». Долучитися до дійства можна щодня з 11 до 21 години.

Foto: Ukrajinská iniciativa jižní Moravy /Українська ініціатива південної Моравії Афіша заходу.

«Цього року багато з нас на свята опинились далеко від дому. Саме тому ми вирішили продовжити традиційні зимові ярмарки і принести шматочок українських традицій в Брно», –йдеться на сторінках події.