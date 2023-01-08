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ZprávyУкраїнські новиниШматочок українських традицій в Брно. Встигніть на українське Різдво до 15 січня

Шматочок українських традицій в Брно. Встигніть на українське Різдво до 15 січня

Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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8:00

До 15 січня на головній площі чеського міста Брно триває фестиваль українського Різдва.

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З 31 грудня по 15 січня на Моравській площі біля знаменитої статуї Йошта проходить фестиваль українського Різдва. Організаторами заходу виступила «Українська ініціатива південної Моравії». Долучитися до дійства можна щодня з 11 до 21 години.

Foto: Ukrajinská iniciativa jižní Moravy /Українська ініціатива південної Моравії

Афіша заходу.

«Цього року багато з нас на свята опинились далеко від дому. Саме тому ми вирішили продовжити традиційні зимові ярмарки і принести шматочок українських традицій в Брно», –йдеться на сторінках події.

На відвідувачів чекає дев'ять яток української гастрономії та різноманітних товарів, культурна програма та чудовий настрій. Крім того, на ярмарку можна придбати українські книжки для дорослих та дітей, вироби ручної роботи, а також скуштувати традиційну різдвяну кутю.

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