Шматочок українських традицій в Брно. Встигніть на українське Різдво до 15 січня

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З 31 грудня по 15 січня на Моравській площі біля знаменитої статуї Йошта проходить фестиваль українського Різдва. Організаторами заходу виступила «Українська ініціатива південної Моравії». Долучитися до дійства можна щодня з 11 до 21 години.
«Цього року багато з нас на свята опинились далеко від дому. Саме тому ми вирішили продовжити традиційні зимові ярмарки і принести шматочок українських традицій в Брно», –йдеться на сторінках події.
На відвідувачів чекає дев'ять яток української гастрономії та різноманітних товарів, культурна програма та чудовий настрій. Крім того, на ярмарку можна придбати українські книжки для дорослих та дітей, вироби ручної роботи, а також скуштувати традиційну різдвяну кутю.