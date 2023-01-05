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ZprávyУкраїнські новиниУ Остраві відкрили нову приймальню для дітей. У ній лікуватимуть і українців

У Остраві відкрили нову приймальню для дітей. У ній лікуватимуть і українців

ČTK, Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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12:30

У новому кабінеті дитячої медицини забезпечуватимуть догляд за дітьми від народження до 19 років. У перший день його роботи батьки зареєстрували 24 дитини, переважно з України.

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Університетська лікарня Острави, яка є найбільшим медичним закладом Моравсько-Сілезького краю, має новий кабінет лікаря для дітей та підлітків. Його відкриття має допомогти зменшити дефіцит педіатрів у регіоні, а також забезпечити оздоровлення дітей біженців з України. Про це журналістам повідомила речниця лікарні Петра Петлахова.

Вона зауважила, що наразі в архіві обласного офісу зберігається понад 2,8 тисяч медичних карток дитячих пацієнтів з лікарень, які припинили роботу в Остравському районі. Відкриття нової клініки хоча б частково має виправити цю ситуацію.

«До нас можуть звернутися батьки дітей, які нині не мають лікаря загальної практики. Найкращий спосіб - це особисто вранці приїхати до клініки, яку можна знайти в модифікованому приміщенні Університетської лікарні Острави на вулиці 17 листопада, і взяти із собою документи дитини», - зазначив керівник клініки дитячої медицини Ян Павлічек.

Адреса нового кабінету лікаря – ulicе 17. listopadu (вулиця 17 листопада)

Графік роботи – з понеділка по п'ятницю з 7 до 15 години

У новому кабінеті надаватиметься первинна медична допомога. Крім того, лікарі допоможуть дітям, які перебувають на обліку з гострими захворюваннями, подбають про профілактичні огляди та щеплення. Графік роботи клініки - з понеділка по п'ятницю з 7 до 15 години.

«З огляду на вік лікарів-педіатрів у регіоні та їхню гостру нестачу, я радий, що завдяки діяльності клініки дитячої медицини та її керівника нам вдалося укомплектувати цю форму надання допомоги в нашій лікарні», – сказав директор лікарні Їржі Гаврлант.

Відкриття та роботу нового кабінету підтримав Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ з метою забезпечення медичної допомоги дітям українських біженців. До кінця року лікарня отримає від нього допомогу в розмірі 3,5 мільйонів крон.

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