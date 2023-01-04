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ZprávyУкраїнські новиниНа допомогу біженцям з України до кінця листопада пішло 18,6 мільярдів крон

На допомогу біженцям з України до кінця листопада пішло 18,6 мільярдів крон

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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12:30

18,6 мільярдів крон. Таких позначок досягли витрати держбюджету, пов’язані з підтримкою біженців з України, станом на кінець листопада минулого року.

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За словами міністра фінансів Чехії Збинека Станюри, з початку російського вторгнення країна витратила 18,6 мільярдів крон на допомогу українським переселенцям.

3,2 мільярда крон виплачених коштів становили пільги, призначені для домогосподарств або підприємців, які пропонували українцям своє житло чи нерухомість. Водночас Станюра наголосив, що допомога біженцям не відбувається за рахунок громадян Чехії, оскільки ці витрати складають менше одного відсотка державного бюджету.

Згідно з поточними даними Міністерства внутрішніх справ, з лютого минулого року Чехія видала українцям понад 474 тисяч віз тимчасового захисту. За попередньою інформацією, приблизно третину біженців становлять діти та молодь до 18 років, а понад дві третини дорослих – жінки. Точна кількість українських переселенців, які нині проживають у Чехії, невідома. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан вже раніше наголошував, що приблизно п’ята частина з них повернулася на Батьківщину.

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