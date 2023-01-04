На допомогу біженцям з України до кінця листопада пішло 18,6 мільярдів крон

3,2 мільярда крон виплачених коштів становили пільги, призначені для домогосподарств або підприємців, які пропонували українцям своє житло чи нерухомість. Водночас Станюра наголосив, що допомога біженцям не відбувається за рахунок громадян Чехії, оскільки ці витрати складають менше одного відсотка державного бюджету.

Згідно з поточними даними Міністерства внутрішніх справ, з лютого минулого року Чехія видала українцям понад 474 тисяч віз тимчасового захисту. За попередньою інформацією, приблизно третину біженців становлять діти та молодь до 18 років, а понад дві третини дорослих – жінки. Точна кількість українських переселенців, які нині проживають у Чехії, невідома. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан вже раніше наголошував, що приблизно п’ята частина з них повернулася на Батьківщину.