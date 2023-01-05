Приймальні лікарень знову переповнені. Носіть респіратори, просять медики

За словами голови Асоціації лікарів загальної практики Петра Шонки, після святкового затишшя приймальні лікарів знову переповнені, а ситуація повернулася на передсвятковий рівень.

«Пацієнтів багато, і, згідно із симптомами і лабораторними тестами, здається, що серед інфекцій нині переважає грип», – розповів він виданню у вівторок.

За його словами, люди не повинні забувати про правила, які звучали протягом усієї пандемії ковіду. Йдеться про часте миття рук, а також носіння респіраторів, особливо якщо людина відчуває якісь симптоми захворювання.

Лікарі, за словами Петра Шонки, досі стикаються з тим, що, незважаючи на виражені симптоми, люди ходять до приймальні, не закриваючи дихальні шляхи, і у такий спосіб поширюють інфекцію.

«Це основне правило. Ми вимагаємо цього від пацієнтів і у нас це написано на дверях. Здебільшого люди поважають його, інакше медсестра дає їм респіратор. Але це справді питання обачності – якщо я не в формі і мені справді потрібно кудись йти, потрібно одягнути респіратор і не поширювати інфекцію. На жаль, здається, це наша проблема, що люди досі не до кінця розуміють це. Навіть ковід, мабуть, не навчив їх. Тож буває, що хворий приходить і сидить у приймальні серед людей похилого віку і кашляє навколо, поки не отримає від нас респіратор», – розповів терапевт.

Носити респіратор та дотримуватися певних правил закликає і Державний інститут здоров'я. «Будь ласка, не забуваймо про елементарні правила гігієни. Респіратор захищає, давайте не соромитися його носити. Якщо ми чхаємо або кашляємо, то в ідеалі в одноразову серветку, а у разі крайньої необхідності у передпліччя. Часте миття рук допомагає запобігти передачі вірусів із поверхонь людям», – йдеться у зверненні до громадськості.

Коли шукати лікаря? За словами голови Асоціації лікарів загальної практики, це залежить від пацієнта та загального стану його здоров’я. Якщо ви молода, здорова людина, то вам не обов’язково звертатися до лікаря і можна залишитися вдома. І це за умови дотримання правил ізоляції, тобто ви не будете виходити на вулицю та поширювати хворобу. Тому хворий може залишатися вдома в ліжку, а якщо його стан не покращиться протягом трьох днів, слід викликати лікаря. «Але якщо йдеться про пацієнта старше 60 років, який має ще й хронічні захворювання, особливо органів дихання чи кровообігу, то він має звернутися до лікаря на самому початку захворювання, саме для того, щоб ми могли виключити ковід і оцінити, чи варто йому приймати противірусні препарати», – додає Петр Шонка. Краще не йти відразу до лікаря, а записатися на прийом, щоб люди з ознаками захворювання не купчилися у приймальні зі здоровими людьми.

Заборона відвідувань

Тим часом лікарні все частіше закривають двері для відвідувачів через поширення інфекцій. Їхня заборона зараз діє, наприклад, у всіх стаціонарних відділеннях клініки 2-го медичного факультету Карлового університету та клінічної лікарні Мотол. Регіональна лікарня імені Томаша Баті у місті Злін оголосила повну заборону на відвідування пацієнтів.

«Винятки становлять відвідування неповнолітніх пацієнтів, супровід на пологи батьком дитини чи іншою особою, відвідування пацієнта з обмеженими можливостями або пацієнта в термінальній стадії невиліковної хвороби. Рішення про відвідування пацієнтів із вищезазначених груп завжди приймає лікуючий лікар, відвідувач заходить до відділення лише з респіратором», – наголосила речниця лікарні Дана Ліповська.