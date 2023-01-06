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ZprávyУкраїнські новиниТернопіль, а незабаром і Чернівці. Чехія будує модульне житло для переселенців

Тернопіль, а незабаром і Чернівці. Чехія будує модульне житло для переселенців

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

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18:00

У рамках гуманітарної допомоги Чехія побудувала модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб у Тернополі. Невдовзі будівництво такого житла завершиться й у Чернівцях. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

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Тернопільська та Чернівецька області прийняли велику кількість біженців із охоплених війною регіонів на Сході та Півдні України. Обом містам Чехія пожертвувала кошти у розмірі приблизно десяти мільйонів крон на закупівлю модульних житлових приміщень та їхнє будівництво у місцях, обраних місцевою владою. Тендер на забудову виграла чеська компанія «Omnipol».

Так, завдяки таким модульним будинкам, у кожному місті зможуть залишитися приблизно три десятки людей. «Помешкання включає в себе повністю обладнану кухню, туалети та ванну», – повідомили у міністерстві.

У Тернополі житлові об’єкти відкрили наприкінці грудня, а будівництво у Чернівцях обіцяють завершити найближчим часом.

Foto: Generální konzulát ČR ve Lvově / Генеральне консульство ЧР у Львові

Модульні будинки у Тернополі урочисто відкрили наприкінці грудня 2022 року.

На початку грудня чеський уряд схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 50,7 мільйона крон. З них 30,7 мільйона ​​передали Міністерству охорони здоров'я України на забезпечення мобільної медичної допомоги – санітарного автобуса, двох мобільних медичних пунктів та мобільного медпункту. Решту коштів отримала Знам’янська міська рада для забезпечення мобільним житлом внутрішньо переміщених мешканців під час зими.

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