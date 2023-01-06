Тернопіль, а незабаром і Чернівці. Чехія будує модульне житло для переселенців

Тернопільська та Чернівецька області прийняли велику кількість біженців із охоплених війною регіонів на Сході та Півдні України. Обом містам Чехія пожертвувала кошти у розмірі приблизно десяти мільйонів крон на закупівлю модульних житлових приміщень та їхнє будівництво у місцях, обраних місцевою владою. Тендер на забудову виграла чеська компанія «Omnipol».

Так, завдяки таким модульним будинкам, у кожному місті зможуть залишитися приблизно три десятки людей. «Помешкання включає в себе повністю обладнану кухню, туалети та ванну», – повідомили у міністерстві.

У Тернополі житлові об’єкти відкрили наприкінці грудня, а будівництво у Чернівцях обіцяють завершити найближчим часом.

Foto: Generální konzulát ČR ve Lvově / Генеральне консульство ЧР у Львові Модульні будинки у Тернополі урочисто відкрили наприкінці грудня 2022 року.