Тернопіль, а незабаром і Чернівці. Чехія будує модульне житло для переселенців

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Тернопільська та Чернівецька області прийняли велику кількість біженців із охоплених війною регіонів на Сході та Півдні України. Обом містам Чехія пожертвувала кошти у розмірі приблизно десяти мільйонів крон на закупівлю модульних житлових приміщень та їхнє будівництво у місцях, обраних місцевою владою. Тендер на забудову виграла чеська компанія «Omnipol».
Так, завдяки таким модульним будинкам, у кожному місті зможуть залишитися приблизно три десятки людей. «Помешкання включає в себе повністю обладнану кухню, туалети та ванну», – повідомили у міністерстві.
У Тернополі житлові об’єкти відкрили наприкінці грудня, а будівництво у Чернівцях обіцяють завершити найближчим часом.
На початку грудня чеський уряд схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 50,7 мільйона крон. З них 30,7 мільйона передали Міністерству охорони здоров'я України на забезпечення мобільної медичної допомоги – санітарного автобуса, двох мобільних медичних пунктів та мобільного медпункту. Решту коштів отримала Знам’янська міська рада для забезпечення мобільним житлом внутрішньо переміщених мешканців під час зими.