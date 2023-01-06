Плануєте купити нерухомість у Чехії? Ось що потрібно пам'ятати

Разом з договором бронювання попросіть зразок договору купівлі-продажу і проаналізуйте обидва договори з юристом , який попередить вас про будь-які ризики, юридичні недоліки, а також запропонує внести зміни в договірну документацію (солідні агенти з нерухомості та продавці без проблем домовляються про внесення змін до проєктів договорів). Інвестиції в цю перевірку та доопрацювання договору купівлі-продажу є важливими, оскільки навіть найменша помилка (особливо у визначенні об’єкта купівлі) може стати причиною відхилення пропозиції про внесення права власності до Поземельної книги, або призвести до того, що в подальшому ви будете змушені витратити значні кошти на юридичне представництво.