Плануєте купити нерухомість у Чехії? Ось що потрібно пам'ятати

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Публікуємо декілька основних правил, про які необхідно пам'ятати при купівлі нерухомості у Чехії. Про них редакції розповіли спеціалісти юридичної компанії «DELTA legal».
Про що не варто забувати?
- Ніколи не підписуйте договір під тиском часу - завжди просіть переглянути текст письмової угоди заздалегідь.
- Разом з договором бронювання попросіть зразок договору купівлі-продажу і проаналізуйте обидва договори з юристом, який попередить вас про будь-які ризики, юридичні недоліки, а також запропонує внести зміни в договірну документацію (солідні агенти з нерухомості та продавці без проблем домовляються про внесення змін до проєктів договорів). Інвестиції в цю перевірку та доопрацювання договору купівлі-продажу є важливими, оскільки навіть найменша помилка (особливо у визначенні об’єкта купівлі) може стати причиною відхилення пропозиції про внесення права власності до Поземельної книги, або призвести до того, що в подальшому ви будете змушені витратити значні кошти на юридичне представництво.
- При укладанні договорів бронювання звертайте увагу і на положення щодо відмови від договору та можливості повернення плати за резервування у разі, якщо договір купівлі-продажу не буде укладено з вашої вини (дуже часто плата за резервування обумовлюється як така, що майже не підлягає поверненню).
- Не використовуйте договори з інтернету. Якщо ви не юрист, ви не зможете сказати, чи добре складений типовий договір та чи є він актуальним, оскільки багато з цих договорів досі складаються за первісним Цивільним кодексом. Так, ви берете на себе великий ризик.
- Нехай вас не вводить в оману твердження про те, що депонування покупної ціни здійснюється за замовчуванням тільки в агентстві нерухомості. Навпаки, Закон про брокерську діяльність у сфері нерухомості прямо забороняє брокеру з нерухомості самому активно пропонувати депонування коштів для забезпечення виконання договору з нерухомості або пропонувати брокеру таке депонування будь-ким іншим, крім уповноважених осіб (наприклад, адвокатом, нотаріусом або банком). Єдиним винятком з цього правила є випадки, коли зацікавлена сторона (найчастіше покупець) звертається до посередника з окремим письмовим запитом про те, щоб посередник здійснив умовне депонування покупної ціни.
- Перевірте технічний стан нерухомості - проконсультуйтеся щодо стану нерухомості, яка вас цікавить, з технічними консультантами, які вкажуть на будь-які дефекти нерухомості, які б ви могли пропустити.