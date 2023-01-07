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ZprávyУкраїнські новиниПлатіжні термінали у празьких автобусах з’являться вже за кілька тижнів

Платіжні термінали у празьких автобусах з’являться вже за кілька тижнів

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Встановлення терміналів почалося минулої осені. Тендер виграла компанія «Bankovní informační technologie» з групи «ČSOB» у співпраці з фірмою «Mikroelektronika». Вони ж встановили і термінали в празьких трамваях і метро. Ілюстраційне фото.

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10:00

Найближчим часом в автобусах і тролейбусах Праги будуть встановлені платіжні термінали.

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Найближчими тижнями празька транспортна компанія «DPP» очікує введення в експлуатацію безконтактних платіжних терміналів в автобусах і тролейбусах чеської столиці. Про це інформагенству «ČTK» повідомив начальник відділу комунікацій компанії «DPP» Даніел Шабік.

«Наразі постачальник перепрограмує остаточні налаштування системи, які стали результатом непублічного тестування безконтактних платіжних терміналів», - зазначив Шабік. Точна дата запуску, за його словами, поки не визначена.

Під час минулорічних літніх канікул компанія розпочала підготовку електромонтажу та монтаж тримачів для терміналів. А у вересні підрядник мав розпочати поетапне встановлення та введення терміналів в експлуатацію.

За інформацією «DPP», постачальники надаватимуть послуги протягом шести років з можливістю продовження ще на два. За роботу всієї системи компанія щомісяця буде платити 100 тисяч крон плюс п'ять відсотків від загальної суми продажів, здійснених через термінали. Після закінчення контракту компанія зможе викупити термінали по одній кроні за штуку.

Раніше генеральний директор Празької транспортної компанії Петр Вітовскі повідомляв, що компанія більше не відновлюватиме додатковий продаж квитків у водіїв, який вона припинила на початку пандемії коронавірусу. За його словами, для водіїв автобусів на міських маршрутах це означатиме усунення обов'язків, ризиків та затримок, пов'язаних з готівковим продажем квитків.

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