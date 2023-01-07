Платіжні термінали у празьких автобусах з’являться вже за кілька тижнів

Найближчими тижнями празька транспортна компанія «DPP» очікує введення в експлуатацію безконтактних платіжних терміналів в автобусах і тролейбусах чеської столиці. Про це інформагенству «ČTK» повідомив начальник відділу комунікацій компанії «DPP» Даніел Шабік.

«Наразі постачальник перепрограмує остаточні налаштування системи, які стали результатом непублічного тестування безконтактних платіжних терміналів», - зазначив Шабік. Точна дата запуску, за його словами, поки не визначена.

Під час минулорічних літніх канікул компанія розпочала підготовку електромонтажу та монтаж тримачів для терміналів. А у вересні підрядник мав розпочати поетапне встановлення та введення терміналів в експлуатацію.

За інформацією «DPP», постачальники надаватимуть послуги протягом шести років з можливістю продовження ще на два. За роботу всієї системи компанія щомісяця буде платити 100 тисяч крон плюс п'ять відсотків від загальної суми продажів, здійснених через термінали. Після закінчення контракту компанія зможе викупити термінали по одній кроні за штуку.