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ZprávyУкраїнські новиниУ Празі виступить українська співачка Jerry Heil

У Празі виступить українська співачка Jerry Heil

Наталія Драган
Foto: Фейсбук-сторінка Jerry Heil.

Українська співачка Jerry Heil.

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18:00

Популярна українська співачка та відеоблогерка Jerry Heil виступить у празькому клубі «Retro Music Hall».

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12 січня до Праги завітає українська співачка та авторка пісень Яна Шемаєва, відома під творчим псевдонімом Jerry Heil. Вона виступить з музичною програмою, частина прибутку від якої піде на підтримку України.

Jerry Heil почала кар'єру відеоблогерки після запуску свого каналу на YouTube у 2012 році. З того часу канал зібрав понад 34,9 мільйона переглядів і 193 тисячі підписників.

Професійна музична кар’єра співачки почалася в 2017 році, коли вона випустила дебютний альбом «Де мій дім», записаний на студії «Vidlik Records». У 2019 році Jerry Heil стала відомою завдяки своєму синглу «#Охрана_Отмєна», який увійшов до п'ятірки хітів в Україні. У жовтні минулого року вийшов її дебютний студійний альбом «#Я_Яна».

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Виступ Jerry Heil у Празі відбудеться о 20 годині за адресою Francouzská 4, Praha 2 - Vinohrady.

Придбати квитки на концерт можна за посиланням.

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