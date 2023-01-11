До кінця серпня. Міносвіти продовжить оплачувати роботу українських асистентів

Міністерство освіти Чехії пообіцяло і надалі фінансувати роботу спеціалістів, що допомагають з інтеграцією українських учнів до чеської освітньої системи. І цього року школи, де навчаються діти українських переселенців, отримають гроші на роботу так званих українських асистентів педагогів. Кошти призначені для виплати зарплат та покриття інших шкільних витрат із січня до кінця серпня цього року.

Подати заявку на грошовий внесок можуть державні дитячі садки, початкові та середні школи та консерваторії. Кошти вони мають отримати не пізніше 31 березня. Про це міністерство повідомило у своєму прес-релізі. Минулого року, за даними відомства, таку заявку подали приблизно 580 шкіл, які розподілили приблизно 114 мільйонів крон.

Як зазначають у міністерстві, у поточному навчальному році українські асистенти не повинні відповідати вимогам щодо відмінного знання чеської мови. Відповідно до законодавства, вони повинні знати мову так, щоб вміти спілкуватися в школі.

Вже раніше Міносвіти визнало підтримку українських асистентів педагогів надзвичайно важливою та повідомило, що їхнє фінансування здійснюватиметься протягом усього 2022/2023 навчального року.

Заявки на отримання коштів для українських асистентів школи можуть подавати з 16 до 20 січня. Для цього вони мають вказати кількість українських переселенців, які навчаються в даному закладі у звичайних класах. Право на гроші матимуть дитсадки та початкові школи, де навчається не менше десяти українських дітей. Середні школи та консерваторії можуть претендувати на внесок, якщо в них зараховано не менше 20 учнів з України.

Вперше школи могли подати заявку на фінансову підтримку для українських асистентів у вересні минулого року. За словами представників Міносвіти, це зробили 583 школи. З початку вересня до кінця грудня минулого року на це виділили 113,93 мільйона крон.