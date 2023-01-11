І цього року лише деякі предмети у табелі. Міносвіти про навчання учнів з України

І цього навчального року українські біженці, які навчаються в початкових чи середніх школах в Чехії, можуть мати у табелі лише ті предмети, які вони вивчали хоча б частково. Предмети, які вони не відвідували, оцінюватися не будуть. Це стосується і учнів восьмих та дев’ятих класів, які подають заяви на вступ до загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це йдеться в інструкції, яку Міністерство освіти Чехії підготувало в травні минулого року, а нині оновило її з терміном дії до кінця серпня.

Учні та студенти з України почали відвідувати чеські школи після початку російського нападу наприкінці лютого минулого року. Наразі, за даними міністерства, деякі з них уже адаптувалися до чеської освіти, тому є доцільним повністю інтегрувати їх у навчання. Інші ж українці, які приїхали до Чехії пізніше або почали відвідувати школу лише в поточному навчальному році, досі потребують особливих умов навчання.

Так, у рамках деких предметів школярі, які ще адаптуються до чеської системи освіти, можуть вивчати дещо інше, ніж їхні однокласники. У цих випадках, за словами міністерства, викладачі мають оцінювати успішність студента та рівень засвоєння ним предмету. Водночас усі діти в початковій школі можуть мати спільні уроки, наприклад, з малювання та фізкультури. Однак український біженець може і не відвідувати ці уроки, щоб брати участь у заняттях, на яких він вивчає чеську мову. Предметів, які він не відвідував, у його табелі не буде. У міністерстві вважають, що для переходу на вищий курс, визначальними є лише ті предмети, в яких учень брав участь хоча б частково.

Те саме стосується і учнів середніх шкіл. «Протягом адаптаційного періоду для іноземних студентів важливо посилити викладання чеської мови, яке може замінити викладання освітніх галузей, які не впливають на профіль випускника і які можна вважати непотрібними», – повідомили в Міносвіти. Там також наголосили, що вивчення чеської мови є важливим навіть після того, як український учень більше не має особливих умов навчання.

Так само як і у другому півріччі 2021/2022 навчального року, міністерство рекомендує оцінювати українських школярів усно, або доповнювати оцінки усним оцінюванням. На думку відомства, вчителі також повинні враховувати те, як учень чи студент намагався влитися у коло нових однокласників і виконувати поставлені завдання.

Правила оцінювання є частиною регламенту кожної школи і затверджуються шкільною радою. Якщо усне оцінювання не закріплене у шкільних правилах, а школа хоче його використовувати, вона повинна внести зміни до шкільних правил. Для вступних іспитів до середньої школи початкові школи зобов’язані конвертувати усне оцінювання в реальні оцінки.