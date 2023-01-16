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ZprávyУкраїнські новиниРіздво не закінчується. Театр «Ponec» запрошує на музичний вечір

Різдво не закінчується. Театр «Ponec» запрошує на музичний вечір

Наталія Драган
Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Ілюстраційне фото.

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18:00

Цієї п'ятниці, 20 січня, у Празі відбудеться музичний вечір для дітей та дорослих, який підготували танцюристи з України.

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Святкування Різдва за юліанським календарем починається 6 січня і триває два тижні. Протягом святкових днів українці прикрашають ялинку, створюють вертепи та випікають печиво.

З цієї нагоди танцюристи з України підготували музичний вечір для дітей та дорослих, який відбудеться 20 січня у театрі «Ponec». На гостей чекає інтерактивна дитяча вистава «Час дитинства», наприкінці якої діти зможуть самостійно виготовити ляльку-мотанку, а також театральна постановка «Разом наодинці» під керівництвом української хореографині Яни Реутової.

«Різдво – час чудес, віри в казку, здійснення бажань і веселощів. Кожна дитина з нетерпінням чекає свого дива. Зимові дні приносять нам багато радості та веселощів, вони збирають всю родину, де навіть дорослі можуть почуватися дітьми. В Україні головним символом Різдва є різдвяна зірка, яка приносить щастя, радість і любов у кожен дім», - розповіла хореографиня про майбутню виставу.

Музичний вечір відбудеться цієї пятниці, 20 січня, о 18 годині за адресою Husitská 899/24A, Praha 3 - Žižkov.

Вхід на захід за добровільний внесок.

Більш детально ознайомитися з програмою заходу можна за посиланням.

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