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ZprávyУкраїнські новини«Паспортний сервіс» для українців. У Чехії планують відкрити центр оформлення документів

«Паспортний сервіс» для українців. У Чехії планують відкрити центр оформлення документів

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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8:00

Державна міграційна служба України розширює географію надання послуг, що дозволяє українцям оформлювати паспортні документи за межами країни. Цього року вона планує відкрити центр «Паспортний сервіс» для українців у Чехії.

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Цьогоріч у Чехії відкриється стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

У ньому громадянам України надаватимуться такі послуги, як:

  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • оформлення закордонного паспорта;
  • оформлення ID-картки;
  • обмін водійського посвідчення тощо.

Точна дата відкриття центру поки не встановлена.

Аналогічні установи планують відкрити в Німеччині, Іспанії, Словаччині та Туреччині.

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