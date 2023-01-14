«Паспортний сервіс» для українців. У Чехії планують відкрити центр оформлення документів

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Цьогоріч у Чехії відкриється стаціонарний центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
У ньому громадянам України надаватимуться такі послуги, як:
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- оформлення закордонного паспорта;
- оформлення ID-картки;
- обмін водійського посвідчення тощо.
Точна дата відкриття центру поки не встановлена.
Аналогічні установи планують відкрити в Німеччині, Іспанії, Словаччині та Туреччині.