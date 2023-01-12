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ZprávyУкраїнські новиниЦентр допомоги українцям у Південночеському краї змінює адресу та графік роботи

Центр допомоги українцям у Південночеському краї змінює адресу та графік роботи

Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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12:00

З 16 січня Регіональний центр допомоги українським переселенцям у місті Чеське Будейовіце змінює адресу та розклад роботи.

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З понеділка, 16 січня, змінюється адреса та графік роботи Регіонального центру допомоги біженцям з України (KACPU) у Південночеському краї. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Віднині розгляд питань відбуватиметься у приміщенні Крайового управління поліції Південночеського краю за адресою Pražská 1257/23, České Budějovice.

Графік роботи:

  • понеділок та середа - з 8 до 17 години;
  • вівторок та четвер - з 8 до 12 години

Вимушені переселенці з України можуть звернутися до KACPU з такими питаннями, як:

  • реєстрація громадян України в Службі поліції у справах іноземців;
  • оформлення тимчасового захисту;
  • отримання медичного страхування;
  • допомога під час вирішування подальшого перебування в Чехії тощо.
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