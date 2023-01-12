Центр допомоги українцям у Південночеському краї змінює адресу та графік роботи

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З понеділка, 16 січня, змінюється адреса та графік роботи Регіонального центру допомоги біженцям з України (KACPU) у Південночеському краї. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
Віднині розгляд питань відбуватиметься у приміщенні Крайового управління поліції Південночеського краю за адресою Pražská 1257/23, České Budějovice.
Графік роботи:
- понеділок та середа - з 8 до 17 години;
- вівторок та четвер - з 8 до 12 години
Вимушені переселенці з України можуть звернутися до KACPU з такими питаннями, як:
- реєстрація громадян України в Службі поліції у справах іноземців;
- оформлення тимчасового захисту;
- отримання медичного страхування;
- допомога під час вирішування подальшого перебування в Чехії тощо.