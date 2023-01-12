Станцію метро «Jiřího z Poděbrad» у Празі закриють на десять місяців

З 14 січня до листопада у Празі проходитиме ремонт станції «Jiřího z Poděbrad», що знаходиться на зеленій гілці метро. Поїзди не зупинятимуться на станції, а проїжджатимуть її. Після встановлення нових ескалаторів станцію знову відкриють, а ліфти введуть в експлуатацію наприкінці другого кварталу 2024 року. Ремонтні роботи обійдуться в 1,29 мільярда крон.

Згідно з інформацією «DPP», станція «Jiřího z Poděbrad» працює з 1980 року, а повну реконструкцію та модернізацію на ній ніколи не проводили. Після модернізації вона стане 47-ю безбар’єрною станцією із 61 станцій у Празі. Нині робітники завершують розкопки шахти вертикального підйому, демонтують підвісні стелі та замінюють пошкоджену кам’яну плитку.

Foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy Оголошення про закриття станції на сторінках «DPP».

Під час закриття станції перекриті будуть і тротуари на прилеглій частині вулиць Виноградська та Славікова, а зупинку 101-го автобуса перемістять приблизно на 50 метрів. Про це компанія повідомила на своїх сторінках.

Додатковий транспорт

Як альтернативний транспорт у районі станції «Jiřího z Poděbrady» можна використовувати регулярні маршрути наземного транспорту. Трамваєм можна дістатися до станцій метро «Flora» тa «Muzeum».