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ZprávyУкраїнські новиниСтанцію метро «Jiřího z Poděbrad» у Празі закриють на десять місяців

Станцію метро «Jiřího z Poděbrad» у Празі закриють на десять місяців

Дарина Дзюба
Foto: Lenka Štveráková

Празька станція метро «Jiřího z Poděbrad» до реконструкції.

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18:00

З 14 січня празька транспортна компанія «DPP» закриє для пасажирів станцію метро «Jiřího z Poděbrady». На ній планують замінити ескалатори та встановити нові ліфти.

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З 14 січня до листопада у Празі проходитиме ремонт станції «Jiřího z Poděbrad», що знаходиться на зеленій гілці метро. Поїзди не зупинятимуться на станції, а проїжджатимуть її. Після встановлення нових ескалаторів станцію знову відкриють, а ліфти введуть в експлуатацію наприкінці другого кварталу 2024 року. Ремонтні роботи обійдуться в 1,29 мільярда крон.

Згідно з інформацією «DPP», станція «Jiřího z Poděbrad» працює з 1980 року, а повну реконструкцію та модернізацію на ній ніколи не проводили. Після модернізації вона стане 47-ю безбар’єрною станцією із 61 станцій у Празі. Нині робітники завершують розкопки шахти вертикального підйому, демонтують підвісні стелі та замінюють пошкоджену кам’яну плитку.

Foto: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Оголошення про закриття станції на сторінках «DPP».

Під час закриття станції перекриті будуть і тротуари на прилеглій частині вулиць Виноградська та Славікова, а зупинку 101-го автобуса перемістять приблизно на 50 метрів. Про це компанія повідомила на своїх сторінках.

Додатковий транспорт

Як альтернативний транспорт у районі станції «Jiřího z Poděbrady» можна використовувати регулярні маршрути  наземного транспорту. Трамваєм можна дістатися до станцій метро «Flora» тa «Muzeum».

Празька транспортна компанія готується до ремонту й інших станцій метро. На гілці А це, наприклад, станції «Flora», «Hradčanská» або «Želivského». Нещодавно завершився ремонт вестибюлю та заміна ескалаторів на станції «Anděl» у напрямку вулиці Na Knižecí. Протягом останніх років у Празі відремонтували станції метро «Jinonice» та «Opatov». Крім того, «DPP» замінює шпали на гілці C, модернізує обладнання безпеки та замінює стелю на станції «Florenc».

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