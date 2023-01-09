«Ті, хто зникає». У Празі пройде мітинг проти екоциду в Україні

14 січня у Празі відбудеться мітинг проти екоциду, який чинить російська агресія в Україні. Зокрема, акція присвячена тваринам, які можуть назавжди зникнути через жорстоке знищення природоохоронних територій України, забруднення повітря та ґрунту.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Афіша до акції.

За словами засновника «UAnimals» Олександра Тодорчука, понад 80 видів тварин в Україні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування. «Окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки. За час війни вони вбили вже понад 10 мільйонів тварин», - каже він.

Усі небайдужі до проблеми зникнення тварин в Україні можуть приєднатися до мітингу «Ті, хто зникає» («Ti, kteří zmizí»), який відбудеться о 14 годині на Карловому мосту біля пам’ятника Святих Косьма, Даміана і Сальвадора, а після колоною вирушить до Староміської площі.