Hlavní obsah

Питання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Дарина Дзюба

Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Дарина Дзюба

Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Міхал Шула, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новини«Ті, хто зникає». У Празі пройде мітинг проти екоциду в Україні

«Ті, хто зникає». У Празі пройде мітинг проти екоциду в Україні

Наталія Драган
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

19:00

Цієї суботи у Празі пройде акція на підтримку тварин, які зникають внаслідок російської агресії в Україні. Організації «UAnimals» та «hlas.ukrajiny» запрошують усіх небайдужих долучитися до події.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

14 січня у Празі відбудеться мітинг проти екоциду, який чинить російська агресія в Україні. Зокрема, акція присвячена тваринам, які можуть назавжди зникнути через жорстоке знищення природоохоронних територій України, забруднення повітря та ґрунту.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до акції.

За словами засновника «UAnimals» Олександра Тодорчука, понад 80 видів тварин в Україні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування. «Окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки. За час війни вони вбили вже понад 10 мільйонів тварин», - каже він.

Усі небайдужі до проблеми зникнення тварин в Україні можуть приєднатися до мітингу «Ті, хто зникає» («Ti, kteří zmizí»), який відбудеться о 14 годині на Карловому мосту біля пам’ятника Святих Косьма, Даміана і Сальвадора, а після колоною вирушить до Староміської площі.

Більш детально з подією можна ознайомитися за посиланням.

Sdílejte článek

Související články

Плануєте купити нерухомість у Чехії? Ось що потрібно пам'ятати

Тернопіль, а незабаром і Чернівці. Чехія будує модульне житло для переселенців

Платіжні термінали у празьких автобусах з’являться вже за кілька тижнів

Допомога, підтримка та інтеграція. У Празі запрацює новий центр для переселенців

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини