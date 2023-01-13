70 світшотів з підписами політиків. У Чехії запустили акцію з відновлення енергетики в Україні

Міністерство промисловості і торгівлі Чехії виступило з ініціативою підтримки відновлення зруйнованої російською агресією енергетичної інфраструктури України.

Близько 70 світшотів із зображенням на тему чеського головування в ЄС та автографами політиків та інших відомих особистостей будуть виставлені в рамках краудфандингової кампанії та на аукціоні. Про це на прес-конференції заявив міністр промисловості і торгівлі Йозеф Сікела.

«Росія неодноразово атакує енергетичну інфраструктуру України ракетами та безпілотниками. Їхня мета - максимально завдати шкоди українському населенню», - сказав Сікела. За його словами, нині в Україні зруйновано понад 60 відсотків енергетичної інфраструктури. Більше десяти мільйонів людей залишилися без гарячого водопостачання, інші - без електрики, тепла та питної води.

Міністерство промисловості і торгівлі Чехії має в наявності приблизно 70 світшотів. Окрім Сікели, деякі з них підписали прем’єр-міністр Петр Фіала і міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, голова Державної служби ядерної безпеки Дана Драбова та колишній хокейний воротар Домінік Гашек.

Наразі міністерство хоче отримати підписи від осіб безпосередньо в Україні, зокрема президента України Володимира Зеленського та колишнього посла в Чехії Євгена Перебийніса. Тоді міністерство залучить їх до краудфандингової кампанії, де ціна одного світшота повинна починатися приблизно від 2600 крон. Частину світшотів із підписами також продадуть на аукціоні.

На зібрані кошти міністерство планує придбати генератори, термометри, системи фільтрації води та інше обладнання, яке потім буде передано в Україну.