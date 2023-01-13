Чеська ініціатива вимагає мирних переговорів з Росією. Абсурд, зазначають експерти

«Після десяти місяців війни в Україні стає зрозуміло, що цей конфлікт, як і багато інших, не можна вирішити зброєю», – кажуть засновники ініціативи «Мир і справедливість», імунолог Вацлав Горжейші, колишній міністр закордонних справ Ян Каван і колишній муніципальний політик Матєй Стропніцький.

У зверненні до уряду Чехії вони вимагають припинити словесну підтримку війни та розповсюдження ненависті проти будь-якої країни, вжити всіх заходів для досягнення перемир’я, що включатиме призупинення поставок зброї Україні, а також переглянути санкції проти Росії. На думку авторів, санкції очікувань не виправдовують.

«Вони не зупинили російське просування, не пом’якшили його і жодним чином не зашкодили російській економіці. План під назвою санкції провалився», – йдеться в документі. А тому їх необхідно скасувати.

«Це абсолютно вражаюче, що щось таке можуть написати люди з країни, яка пережила мюнхенську зраду, а потім російську окупацію. Водночас я уявляю, як би ми оцінили подібний виклик – можливо, з Британських островів – у 1941-му році», – відреагував заступник міністра з європейських справ і радник прем’єр-міністра з національної безпеки Томаш Пояр.

На думку автора звернення, імунолога Вацлава Горжейші, через триваючу війну та боротьбу українців за Україну чехи платять надто високу ціну, а тому уряд має зробити все, щоб припинити конфлікт.

«Я переконаний, що якби Захід перестав надсилати Україні зброю, почав би переговори про припинення вогню і максимально підтримував Україну, то росіяни погодилися б на перемир’я», – розповів редакції імунолог, який, в рамках ініціативи, за його словами, выступає не як науковець, а як активний громадянин.

«Ян Каван знову не розчарував»

Колишній дипломат Ян Каван також вважає, що війна не закінчиться, поки Захід продовжує допомагати Україні зброєю.

«Якщо Захід не постачатиме зброю, буде тиск на Україну, щоб вона сідала за стіл переговорів, і я переконаний, що це було б вигідно Росії», – розповів він виданню Seznam Zprávy. «Так, будуть створені умови для переговорів про припинення вогню», – вважає колишній дипломат Ян Каван.

За словами Томаша Пояра, ця ідея є абсурдною. «Агресорам не потрібно поступатися, а ми повинні підтримувати тих, на кого напали. Це питання є не лише моральним і принциповим, а й раціональним і прагматичним. У Кремлі, звичайно, раді таким викликам. І Ян Каван знову не розчарував», – іронічно відреагував він на слова одного з авторів тексту.

Трійця членів оргкомітету одним реченням заявляє, що згідно з міжнародним правом Росія несе відповідальність за розв'язання війни, але про причини можна сперечатися нескінченно. Ініціатори хочуть змусити чеський уряд почати працювати не на війну, а на справедливий мир.

«Навчання йдуть, зброя виготовляється, і коли вона буде, зупинити війну буде в сто разів важче. Ми економимо, щоб воювати. Ми відкладаємо інвестиції, щоб воювати. Ми ліземо в борги, щоб воювати. Війна поступово підпорядковує собі всі рішення західних урядів і нашого також», – йдеться у документі.

Політолог і директор університету New York University in Prague Їржі Пехе відзначає, зокрема, використання в тексті ініціативи слова «мир».

«Вони хочуть миру, але слово «мир» – це код, який використовував Радянський Союз ще під час холодної війни. Ці миротворці використовують мир тільки на користь Росії. В Україні вони хочуть закріпити статус-кво (залишити все так, як є – ред), який сам собою несправедливий, тому що одна держава захопила шматок іншої держави, повністю порушуючи міжнародне право, і ці миротворці пропонують прийняти цей несправедливий стан речей, і у цьому для них полягає цей мир», – пояснює політолог.

Він не вірить, що якби Україна погодилася на мир та віддала свої території Росії, конфлікт було б вирішено.

«Це абсолютно хибна думка, що миру можна досягти шляхом переговорів про припинення вогню, а потім вірити, що Росія збереже завойовані нею території і не продовжуватиме свою агресію. Вся ініціатива грає на руку лише Москві, нікому більше», – переконаний Пехе.

Як у президента, 50 тисяч підписів

Головний автор тексту Матєй Стропніцький під закликом ініціативи «Мир і справедливість»хоче зібрати якомога більше підписів.

«Є багато людей, які хочуть більше миру, ніж війни, і вимагають, щоб уряд почав його відстоювати. Нам потрібно зібрати підписи якомога більшої кількості людей, щоб влада побачила, що це не просто кілька людей, які щось вигадали, і почала цим займатися. Нам потрібен суспільний тиск спочатку на національні уряди, а потім змінити ставлення в Європейському Союзі», – каже він. Ідеальна кількість? Щонайменше 50 тисяч підписів, як і на виборах президента, розраховує колишній член Партії зелених.