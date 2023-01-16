Допоможемо з навчанням у школі. Репетиторство для українських дітей у Чехії

Ваша дитина навчається в чеській школі і потребує допомоги з опануванням тих чи інших предметів, а також виконанням домашніх завдань? Пропонуємо звернутися до організацій, які безкоштовно надають репетиторські послуги в Чехії.

Центр інтеграції іноземців «СІС»

З 18 січня Центр інтеграції іноземців у Празі пропонує безкоштовне групове навчання для дітей-іноземців з іншою рідною мовою, які відвідують чеську початкову школу. На заняттях будуть присутні волонтери, які допоможуть дітям виконати домашнє завдання, а також відпрацюють з ними необхідний навчальний матеріал.

Коли: щосереди з 17 до 18 години

Де: Pernerova 10/32, Praha 8 - Karlín

Питання: dobrovolnici@cicops.cz

Реєстрація: за посиланням.

Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze»

Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze» запрошує на безкоштовне індивідуальне навчання чеської дітей, які навчаються в початковій та середній школі. Навчання відбувається у формі зустрічі з волонтером один раз на тиждень у приміщенні центру або за попереднім записом вдома у дитини чи в громадських місцях, наприклад, у бібліотеці.

Де: Legerova 357/50, Praha 2 - Vinohrady

Питання: leheckova@inbaze.cz

Реєстрація: за посиланням.

Організація «Людина в біді»

Foto: https://www.clovekvtisni.cz/ Ілюстраційне фото.

Некомерційна організація «Людина в біді», яка надає гуманітарну, правоохоронну та соціальну допомогу, запрошує українських дітей на онлайн-репетиторство, спрямоване на навчання чеської мови та підтримку адаптації дітей у новому середовищі.

Питання: oksana.corna@clovekvtisni.cz.

Онлайн-курси «Red Monster»

Foto: Фейсбук-сторінка Red Monster. Ілюстраційне фото.