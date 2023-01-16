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ZprávyУкраїнські новиниДопоможемо з навчанням у школі. Репетиторство для українських дітей у Чехії

Допоможемо з навчанням у школі. Репетиторство для українських дітей у Чехії

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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7:00

У Чехії працюють організації, які допомагають дітям українських біженців з навчанням у школі. Про це – у нашому матеріалі.

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Ваша дитина навчається в чеській школі і потребує допомоги з опануванням тих чи інших предметів, а також виконанням домашніх завдань? Пропонуємо звернутися до організацій, які безкоштовно надають репетиторські послуги в Чехії.

  • Центр інтеграції іноземців «СІС»

З 18 січня Центр інтеграції іноземців у Празі пропонує безкоштовне групове навчання для дітей-іноземців з іншою рідною мовою, які відвідують чеську початкову школу. На заняттях будуть присутні волонтери, які допоможуть дітям виконати домашнє завдання, а також відпрацюють з ними необхідний навчальний матеріал.

Коли: щосереди з 17 до 18 години

Де: Pernerova 10/32, Praha 8 - Karlín

Питання: dobrovolnici@cicops.cz

Реєстрація: за посиланням.

  • Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze»

Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze» запрошує на безкоштовне індивідуальне навчання чеської дітей, які навчаються в початковій та середній школі. Навчання відбувається у формі зустрічі з волонтером один раз на тиждень у приміщенні центру або за попереднім записом вдома у дитини чи в громадських місцях, наприклад, у бібліотеці.

Де: Legerova 357/50, Praha 2 - Vinohrady

Питання: leheckova@inbaze.cz

Реєстрація: за посиланням.

  • Організація «Людина в біді»
Foto: https://www.clovekvtisni.cz/

Ілюстраційне фото.

Некомерційна організація «Людина в біді», яка надає гуманітарну, правоохоронну та соціальну допомогу, запрошує українських дітей на онлайн-репетиторство, спрямоване на навчання чеської мови та підтримку адаптації дітей у новому середовищі.

Питання: oksana.corna@clovekvtisni.cz.

  • Онлайн-курси «Red Monster»
Foto: Фейсбук-сторінка Red Monster.

Ілюстраційне фото.

Онлайн-курси «Red Monster» орієнтовані на учнів, які навчаються не лише в українській загальноосвітній школі, але й здобувають освіту за програмою Міністерства освіти та науки Чехії. Курси доступні для всіх учнів незалежно від місця перебування та є безкоштовними для дітей, батьків та вчителів. Навчальний ресурс створено у застосунку uuCourseKit.

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