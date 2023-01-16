Допоможемо з навчанням у школі. Репетиторство для українських дітей у Чехії

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Ваша дитина навчається в чеській школі і потребує допомоги з опануванням тих чи інших предметів, а також виконанням домашніх завдань? Пропонуємо звернутися до організацій, які безкоштовно надають репетиторські послуги в Чехії.
- Центр інтеграції іноземців «СІС»
З 18 січня Центр інтеграції іноземців у Празі пропонує безкоштовне групове навчання для дітей-іноземців з іншою рідною мовою, які відвідують чеську початкову школу. На заняттях будуть присутні волонтери, які допоможуть дітям виконати домашнє завдання, а також відпрацюють з ними необхідний навчальний матеріал.
Коли: щосереди з 17 до 18 години
Де: Pernerova 10/32, Praha 8 - Karlín
Питання: dobrovolnici@cicops.cz
Реєстрація: за посиланням.
- Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze»
Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze» запрошує на безкоштовне індивідуальне навчання чеської дітей, які навчаються в початковій та середній школі. Навчання відбувається у формі зустрічі з волонтером один раз на тиждень у приміщенні центру або за попереднім записом вдома у дитини чи в громадських місцях, наприклад, у бібліотеці.
Де: Legerova 357/50, Praha 2 - Vinohrady
Питання: leheckova@inbaze.cz
Реєстрація: за посиланням.
- Організація «Людина в біді»
Некомерційна організація «Людина в біді», яка надає гуманітарну, правоохоронну та соціальну допомогу, запрошує українських дітей на онлайн-репетиторство, спрямоване на навчання чеської мови та підтримку адаптації дітей у новому середовищі.
Питання: oksana.corna@clovekvtisni.cz.
- Онлайн-курси «Red Monster»
Онлайн-курси «Red Monster» орієнтовані на учнів, які навчаються не лише в українській загальноосвітній школі, але й здобувають освіту за програмою Міністерства освіти та науки Чехії. Курси доступні для всіх учнів незалежно від місця перебування та є безкоштовними для дітей, батьків та вчителів. Навчальний ресурс створено у застосунку uuCourseKit.