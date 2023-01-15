Найкращі зоопарки Чехії та сусідніх країн. Де знайти панд чи лінивців?

Великі зоопарки, як правило, відкриті цілий рік, і хоча зима не завжди асоціюється з таким типом відпочинку, відвідувати їх саме в ці місяці все ж таки варто. Так, ви не будете тіснитися в натовпі або страждати від нестерпної спеки. До того ж деякі тварини можуть бути активнішими, ніж влітку, тож це чудова нагода познайомитися з ними поближче. Чехія та її сусіди точно можуть пишатися зоопарками.

Празький зоопарк

Щоб знайти один із десяти найкращих зоопарків світу, не потрібно їхати далеко. У зоопарку Праги можна побачити майже 700 видів тварин і більше ніж п'ять тисяч самих тварин, серед яких, наприклад, індійські слони, жирафи, горили, пінгвіни, бегемоти, великі черепахи чи білі ведмеді, які залишаються у вуличних вольєрах навіть у зимовий період. Загалом у зоопарку Праги можна відвідати 150 експонатів, а також 15 спеціалізованих павільйонів, таких як «Індонезійські джунглі», «Африканський будинок» або «Сичуаньський пташиний павільйон». Зоопарк також допомагає зникаючим видам виживати в природі. Наприклад, у порятунку коня Пржевальського він відіграє ключову роль.

Foto: Profimedia.cz Жирафи у зоопарку чеської столиці.

Берлінський зоопарк

Зоопарк, що знаходиться у столиці Німеччини, вважається найстарішим зоопарком країни та одним із найстаріших в Європі. Берлінський зоопарк, який був заснований у 1844 році, є одним із небагатьох європейських зоологічних парків, де є павільйон із великою пандою. Чорно-білий ведмідь разом із 1200 іншими видами тварин щороку привертають сюди до чотирьох мільйонів відвідувачів. За кількістю видів тварин Берлінський зоопарк входить до числа найбагатших у світі.

Foto: wikipedia.org/Fernando Revilla Велика панда є не лише національним символом Китаю, а й Всесвітнього фонду природи.

Зоопарк Шенбрунн у Відні

Найстаріший зоопарк у світі знаходиться у Відні. Крім того, він входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, бо є частиною палацового парку Шенбрунн. Зоопарк був заснований у 1752 році Францом I Стефаном, а його дружина Марія Терезія ходила поснідати до першого збудованого павільйону посеред саду. Вже через двадцять років після заснування тут можна було побачити екзотичних тварин з інших континентів, наприклад, слонів. Сьогодні зоопарк вважається чи не найкрасивішим у світі не лише завдяки багатьом експозиціям, а й самій атмосфері зоопарку, де зливаються природа та чарівні історичні фони.

Foto: Profimedia.cz Парк Шенбрунн у Відні.

Зоопарк Лейпцига

Заснований у 1878 році зоопарк Лейпцига є одним із найстаріших зоопарків у Європі, але водночас одним із найсучасніших і найпрогресивніших. Серед найбільших пам’яток цього стилізованого зоопарку – гігантський акваріум, левова савана, храм слона Ганеша Мандір і, насамперед, знаменита експозиція «Pongoland» в одному з найбільших павільйонів для приматів у світі. Серед раритетів тут також можна знайти велику експозицію лінивців. Лейпцизький зоопарк любить називати себе «зоопарком майбутнього» завдяки інноваційному підходу до експозицій, які створюють для тварин максимально природне середовище.

Foto: Profimedia.cz У цьому зоопарку також досліджують поведінку людиноподібних мавп.

Зоопарк Зліна

А зараз ми повернемося до Моравії. Злінський зоопарк регулярно займає перше місце в списку найбільш відвідуваних місць Чехії. Згідно з даними агентства «CzechTourism», у 2020 році він був п’ятим найбільш затребуваним туристичним напрямком, випередивши навіть Празький Град. Територія зоопарку спроєктована відповідно до континентів, до яких належать тематичні експозиції та павільйони. Серед найпопулярніших можна назвати, наприклад, павільйон «Yucatán», де серед тропічної зелені можна помилуватися не лише фауною, а й імітаціями археологічних пам’яток майя.