Сухі ноги навіть у дощ. Криті дерев'яні мости чарують своєю романтикою

Радошов

Foto: Shutterstock.com Автори реконструкції Радошовського мосту отримали ряд нагород.

Історія Радошовського мосту в окрузі Карлових Вар починається з 1364 року, коли з дозволу Карла IV. він виконував функцію одного з найстаріших бродів через річку Огрже. Він став важливою точкою на сухопутному шляху з Праги до Німеччини. Проте протягом століть на ньому позначилися природні катаклізми і людський фактор. У 16 столітті міст згорів, його руйнували шведи, потім наполеонівські солдати, не пощадили його навіть чехи. У 1986 році хтось спалив споруду, а коли через 17 років її відновили, міст пошкодила машина.

Однак сьогодні цей міст повернувся у повній красі. З 18 століття збереглися стовпи і дерев'яні частини, навіть якщо це лише сучасна копія.

Кочі

Foto: Shutterstock.com Сьогодні бароковий міст у Кочі простягається через штучну водойму.

Середньовічний костел Св. Варфоломія кінця 14 століття у селищі Кочі у Хрудимському районі запам’ятається кожному. З-поміж інших будівель його вирізняє дерев'яна готична дзвіниця у формі намету та під'їзний міст епохи бароко. Це другий найстаріший критий дерев’яний міст у Чехії – заснований він у 1721 році.

Хеб

Foto: Shutterstock.com Пішохідний міст у Хебі перетинає річку просто під замком.

Для критих пішохідних мостів у Західній Богемії характерні вікна зі скошеними кутами та вертикальними поділами. Міст у Хебі був збудований у 1949 році, але став заміною подібного старішого мосту, зруйнованого наприкінці Другої світової війни. Для кращої стійкості у 1985 році 40-метровий пішохідний міст доповнили сталеві зміцнення.

Пекло-над-Здобніці

Foto: Shutterstock.com Міст у селищі Пекло-над-Здобніці.

Цей міст перетинає річку Здобніце і стоїть тут з 1840 року. Як і міст у Хебі, він укріплений металевими балками. Завдяки цьому ним можуть їхати транспортні засоби вагою до восьми тонн. Ширина моста складає шість метрів, що робить його рекордсменом серед чеських критих мостів.

Чеський Крумлов - Нове Сполі

Foto: Filip Grygera, Seznam Zprávy Незвичайний міст біля Чеського Крумлова.

Човнярі, які плавають Влтавою, добре знають про один із небагатьох збережених гребельних мостів у Чехії. Знаходиться він у міській частині Нове Сполі навпроти Чеського Крумлова. Мости, як цей, були важливі для вільного пересування заготовленої деревини вниз по річці. Вертикальні балки, що тягнулися від мосту в річку, утворювали гігантські граблі, які стримували плаваючі колоди.

Л-подібний міст був побудований у 1798 році, серед критих мостів у країні він вважається найдовшим – його довжина досягає 110 метрів.

Чернвір

Foto: Shutterstock.com Найстаріший критий міст у Чехії знаходиться у Моравії.

Раніше ним їздили автомобілі, а сьогодні – лише пішоходи та велосипедисти. Найстаріший дерев'яний критий міст у Чехії можна знайти у селищі Чернвір. Міст з дерева ялиці та дуба, що веде через річку Свратка, був побудований у 1718 році. Пішохідний міст через річку Недведичка, що знаходиться поблизу, має подібну конструкцію, але тут можна побачити кам’яні стовпи.

Нове-Мєсто-над-Метуї

Foto: Shutterstock.com Типовою ознакою замку є міст через колишній рів.

Коли у 1908 році робітник фабрики Бартон купив замок у місті Нове-Мєсто-над-Метуї, він змінив будівлю та сад. Велику роль у цьому зіграв архітектор Душан Юркович. Він облаштував сад у стилі французького бароко, а над колишнім ровом побудував дерев’яний міст.

Міст та його вежі побудовані з волоських зрубів, а коричнево-біле поєднання характерне для зрубів у Богемії.

Пекло біля Нове-Мєсто-над-Метуї

Foto: Shutterstock.com Конструкція, яку можна побачити на пішохідному мосту в долині Пекло, складається з трикутників.

Душан Юркович також залишив свій слід у вигляді долини Пекло поблизу Нове Мєсто. І хоча критий пішохідний міст там датується 2006 роком, він був натхненний роботами Юрковича. Про це свідчить напіввальмовий дах і башточка з луговим колесом, яку архітектор встановив на даху ресторану. Пішохідний міст не має обшивки, тому його підвісну конструкцію видно зовні.

Ленора

Foto: JCCR, Seznam Zprávy Міст у Ленорі.

Ленорський місток з гонтовим дахом був побудований у 1870 році родиною Краліків. Використовувався він для утримання деревини під час низького рівня води. Коли вода піднімалася, а працівники, яких називали сплавцями, рахували колоди, вони поступово випускали деревину й дозволяли їй продовжувати рух вниз за течією.

Донедавна місток перебував під загрозою зникнення, але завдяки субсидії з європейських фондів з 2015 року він знову в хорошому стані.

Бистра над Їзерою

Foto: ČTK/Petrášek Radek, ČTK Кілька років міст був закритий для автомобілів, однак нині він знову відкритий.

Кілька років тому існування мосту у селищі Бистра-над-Їзерою, побудованого у 1922 році, також було під загрозою. Міст був у аварійному стані, і у муніципалітету не вистачало грошей на його ремонт. Зрештою, держава, а особливо Ліберецький край, зробили свій внесок, завдяки чому з 2017 року ним знову можна їздити. Потім муніципалітет подарував міст регіону, який у 2019 році передав його в управління Музею Чеського раю в Турнові. Під час ремонту оригінальну деревину ялини замінили на більш міцну модрину.

Кіншперк над Огржі

Foto: Shutterstock.com Міст більш ніж вдвічі менший за аналогічну споруду в Хебі.

Міст у Кіншпері має подібну структуру з вікнами, як пішохідний міст у Хебі. У 1945 році міст розбомбили. Втім, після війни його замінили тимчасовим дерев’яним пішохідним мостом, який у 1950 році зруйнувала повінь. З 1950-х років на цьому місці стоїть критий дерев’яний міст, другий за довжиною в Чехії після мосту в Чеському Крумлові. На відміну від пішохідного мосту у Хебі, цей пішохідний міст має скошені нижні кути вікон.

Гавловіце

Foto: Shutterstock.com Замість черепиці дах мосту покритий сірим етернітом.