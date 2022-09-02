Hlavní obsah

«Ми досі не оговталися від тих подій». Харків’янка звикає до нового життя у Празі

Наталія Драган

Страх поширення туберкульозу серед біженців вщух. Більше людей приїхало з ВІЛ

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

Відео: Привітання Президента України

Seznam Zprávy
ZprávyУкраїнські новиниДякуємо, Праго. У чеській столиці відбудеться Марш вдячності

Дякуємо, Праго. У чеській столиці відбудеться Марш вдячності

Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Вже вкотре українці, що були змушені покинути свої домівки та переїхати до Чехії, дякуватимуть чехам за гостинність, підтримку та допомогу.

Reklama

18:00

Вийти на головну площу міста, подарувати перехожим квіти і саморобні сувеніри та сказати своє щире «Дякую». Так в рамках Маршу вдячності українські жінки хочуть подякувати Празі та її містянам за наданий прихисток.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

У неділю, 4 вересня, українські жінки зберуться на головній площі чеської столиці, щоб подякувати місту, яке надало їм тимчасовий прихисток, за турботу, гостинність і безпеку. Під час Маршу вдячності жінки та діти роздаватимуть перехожим маленькі сувеніри та квіти і дякуватимуть за простягнену чехами руку допомоги. Марш, зазначає організація «Mothers' March», під патронатом якої відбудеться подія, збере українців й у інших європейських містах.

Foto: Фейсбук організаторів заходу

Запрошення на Марш вдячності від організаторів події.

Початок маршу заплановано на 12 годину. Українці зберуться біля пам'ятника св. Вацлава на Вацлавській площі і підуть до Староміської площі.

«Всі, хто знайшов притулок у цій країні, хоче сказати: «Дякую». Хтось поселив нас у себе вдома, хтось запросив нас на обід, допоміг зорієнтуватися в місті та оформив документи, чи приглянув за дітьми. Усім цим людям, які зустріли нас у Чехії, ми хочемо подякувати піснею, танцем і добрим словом. Будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтесь до нашого маршу», – закликають організатори події.

Учасників закликають брати із собою прапори України та Чехії або іншу національну символіку. Серед гостей маршу будуть і українські артисти.

Деталі про празький марш за посиланням ТУТ.

Sdílejte článek

Související články

Київ не горить. Справа вчительки, що насаджала учням роспропаганду, йде до суду

«Навчи мене»: курс чеської мови для українських асистентів педагога

Ще не усі діти адаптувалися у Чехії. Як за кордоном живеться найменшим?

Související témata:
Українські новини

Наступні новини