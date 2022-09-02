Дякуємо, Праго. У чеській столиці відбудеться Марш вдячності

У неділю, 4 вересня, українські жінки зберуться на головній площі чеської столиці, щоб подякувати місту, яке надало їм тимчасовий прихисток, за турботу, гостинність і безпеку. Під час Маршу вдячності жінки та діти роздаватимуть перехожим маленькі сувеніри та квіти і дякуватимуть за простягнену чехами руку допомоги. Марш, зазначає організація «Mothers' March», під патронатом якої відбудеться подія, збере українців й у інших європейських містах.

Foto: Фейсбук організаторів заходу Запрошення на Марш вдячності від організаторів події.

Початок маршу заплановано на 12 годину. Українці зберуться біля пам'ятника св. Вацлава на Вацлавській площі і підуть до Староміської площі.

«Всі, хто знайшов притулок у цій країні, хоче сказати: «Дякую». Хтось поселив нас у себе вдома, хтось запросив нас на обід, допоміг зорієнтуватися в місті та оформив документи, чи приглянув за дітьми. Усім цим людям, які зустріли нас у Чехії, ми хочемо подякувати піснею, танцем і добрим словом. Будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтесь до нашого маршу», – закликають організатори події.

Учасників закликають брати із собою прапори України та Чехії або іншу національну символіку. Серед гостей маршу будуть і українські артисти.