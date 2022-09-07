У Чехії зростає кількість мобільних аферистів із російськомовних країн

Останнім часом зросла кількість шахрайських рекламних кампаній, орієнтованих на користувачів смартфонів. Шахраї можуть підписати користувачів на дорогі мобільні послуги преміум-класу. За ними стоять окремі особи або групи зловмисників із російськомовних країн, у яких не можна виключати зв'язків з організованою злочинністю. Про це заявила антивірусна компанія «Eset».

Згідно з її інформацією, аферисти зловживають такими інструментами, як послуги Google або WordPress. За допомогою онлайн-реклами зловмисники пропонують привабливі пропозиції щодо інвестицій, купівлі харчових добавок або безпосередньо підписують користувачів телефонів на платні мобільні послуги. Для цього вони часто зловживають іменами знаменитостей або відомих компаній.

Наразі виявлений шахрайський контент з’являється в кількох мовних мутаціях, зокрема чеською. Це розповсюджується як на користувачів пристроїм Android, так і iOS.

Якщо користувач натискає на шахрайську рекламу, він може бути підписаний на небажані преміум-послуги без попередження. Найчастіше за це щотижня стягують 99 крон. Аферисти також можуть продавати різні дієтичні програми, харчові добавки, засоби для знеболювання суглобів тощо. За повторне відправлення таких товарів знову стягується плата. Не є винятком і тип шахрайства, коли користувача перенаправляють на сторінки фінансових брокерів з підозріло привабливими інвестиційними пропозиціями.