Прага перестане виплачувати гроші підприємцям, які надали житло українцям

Зокрема, власники готелів та інші празькі постачальники житла для біженців мають дві причини для переживань.

Перша полягає у тому, що угоди, без яких неможливо отримати компенсацію від держави (для готелів це 250 крон на особу за ніч), Прага оформлює з постачальниками житла до кінця серпня. Водночас пізніше її потрібно продовжити. І саме пояснення, чому договір укладено лише до кінця цього місяця, – другий привід для переживань.

Починаючи з вересня, столиця не буде виплачувати постачальникам житла кошти, окрім тих, що передбачає гарантована державою ставка.

Дотепер вони мали право на 140 крон на особу за ніч. «Це стане неможливим з 1 вересня, згідно зі зверненням Міністерства внутрішніх справ до всіх регіонів», – розповідає виданню Seznam Zprávy речник муніципалітету Праги Тадеаш Провазнік.

Однак Міністерство внутрішніх справ повідомило журналістам, що таких закликів не надсилало. Згодом редакція попросила представника муніципалітету надати доповнення. Речник зазначив, що, за його інформацією, це заклик, який міститься в методичних рекомендаціях до закону, відомого як «Лекс Україна».

Довге чекання на гроші від Праги Протягом серпня деякі власники готелів боролися за укладення договору з муніципалітетом Праги. При цьому біженців вони розміщують вже з початку російського вторгнення в Україну. Від держави вони повинні отримати компенсацію у розмірі сотні тисяч, яку Прага їм досі не виплатила: Біженці вже пів року живуть безкоштовно. Готелі не отримали жодної крони

Мер Праги Зденек Гржіб розкритикував компенсацію в розмірі 250 крон за розміщення біженців та оцінив її як недостатню. Водночас наприкінці липня він визнав, що Празі доведеться припинити виплачувати додаткові кошти зі свого бюджету.

Грошей від держави недостатньо

Одним із постачальників житла, який зараз вирішує, що робити далі, є хостел «Briliant» у празькому районі Горні Почерніце. Першим біженцям там надали притулок уже наприкінці лютого, наразі їх близько сорока.

Менеджерка Яна Оуржеднічкова описує, що вони підписали контракт із Прагою кілька днів тому та починають надсилати перші рахунки за весняні місяці. За словами речника муніципалітету, їм потрібно мати підписаний додаток до договору, щоб мати можливість подати заявку на компенсацію у вересні та наступних місяцях.

«Договори мають діяти на час надання компенсаційної допомоги постачальникам житла від держави, відповідно до закону», – пояснює Провазнік, додаючи, що всі постачальники житла були проінформовані про необхідність підписання додатка, а деякі з них уже підписали його.

Менеджерка хостелу «Briliant», натомість, стверджує, що поки не отримала інформацію про додаток, і побоюється, що автоматично його отримають не всі.

За словами Яни Оуреднічкової, також існує ризик, що протягом осені через зростання цін цих грошей буде недостатньо. «Цього буде недостатньо не тільки в Празі, але для всіх. Електроенергія відіграє значну роль у цінах на проживання», – зазначає вона.

Тадеаш Провазнік з муніципалітету Праги стверджує, що ще не було ситуації, щоб хтось із постачальників житла відмовився продовжити договір, дізнавшись, що Прага більше не буде платити додаткові 140 крон.

Проте держава, яка відшкодовує регіонам і столиці компенсацію, не встановила термін для скасування.