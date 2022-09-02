Київ не горить. Справа вчительки, що насаджала учням роспропаганду, йде до суду

Справа чешки, яка під час пояснень про війну в Україні розповідала учням восьмого класу інформацію, поширену російською пропагандою, йде до суду.

У відповідь на інцидент керівництво школи звільнило викладачку, вона ж натомість вирішила захищатися. «Вчителька подала до суду, заявивши, що вона не погоджується зі звільненням», – розповіла виданню Seznam Zprávy директорка початкової школи «Na Dlouhém lánu» Рената Рідлова.

«Пані Беднаржова заявила, що звільнення було недійсним», – сказав законний представник школи Якуб Блажек. «Позиція клієнта полягає в тому, що звільнення є дійсним», – зазначив він, додавши, що «до судового засідання клієнт не хоче коментувати деталі».

Позицію вчительки Мартіни Беднаржової чи причини, чому вона вирішила звернутися до суду, з’ясувати не вдалося. «Навіть цього разу вона не зацікавлена у спілкуванні зі ЗМІ», – написала редакції її адвокатка Яна Кудинова в SMS-повідомленні.

«У Києві нічого не відбувається»

Про випадок, коли Мартіна Беднаржова під час уроку розповідала про війну в Україні так, що учні почали сумніватися в поданій інформації та записали її на відео, видання Seznam Zprávy розповідало у квітні цього року.

Негативні відгуки викликала передусім програма «Terén», що містить 18-хвилинний аудіозапис, який учні зробили на уроці.

На записі вчителька пояснює восьмикласникам, як з 2014 року українці систематично знищують російське населення на Донбасі.

«Цих росіян вбили в районі Донецька та Луганська лише тому, що вони росіяни. І фактично їх ліквідували українські нацистські угруповання так, що вибили двері будинку, підпалили його, людям живцем зідрали шкіру, дітей вбивали тощо. І з 2014 року це відбувалося постійно», – поширювала викладачка кремлівський наратив для виправдання нападу на Україну.

Під час уроку Мартіна Беднаржова також стверджувала, що у Києві, який тоді обстрілювали російські ракети, нічого не відбувається. «Буквально вчора мені випадково надіслали фото сучасного Києва, але я видалила його. Там нічого не відбувається», – заявила вчителька, в класі якої в цей же час сиділа учениця з України, яка через війну була змушена покинути свою домівку.

Коли школярі почали розповідати, що бачили у новинах, що Київ горить, вона запитала їх, чи мають вони на увазі новини «Чеського телебачення», а потім почала пояснювати, що інформацію потрібно шукати в кількох джерелах. «ČT1 належить до групи ЗМІ, які пов’язані з мільярдером Соросом. І ми точно знаємо, кому це потрібно», – використала викладачка досить популярну дезінформацію.

У заяві виданню невдовзі після публікації про інцидент чешка не визнала, що під час уроку припустилася будь-яких помилок. Вона стверджувала, що представила дітям перевірені факти. «На уроці ми обговорювали гучну тему російсько-української війни та коротку історію обох держав. Я оперувала лише перевіреними та історично задокументованими фактами», – сказала Беднаржова.

Покарайте дітей

Засновником школи «Na Dlouhém lánu» є Прага 6. Її мер Ондржей Коларж раніше підтримував прогрес директорки школи, і з того часу нічого не змінилося. «Як міський округ ми переконані, що керівництво школи у цьому питанні діяло правильно та відповідно до закону», – повідомив речник Праги 6 Їржі Ганніх.

Директорка школи розповіла, що у заяві про звільнення було зазначено кілька причин, чому школа припиняє співпрацю з викладачкою. За словами Ренати Рідлової, одна з них полягала у тому, що вчителька «передавала дітям неправдиву інформацію».

Ще до подання скарги чешка через свого адвоката надіслала директорці листа. Вона поскаржилася, що керівництво школи не пояснило причини, чому її не пускають на роботу. Після того, як директорка отримала від учнів аудіозапис з уроку, вона відправила її додому.

У листі Мартіна Беднаржова також звернула увагу на те, що дитина, яка зробила запис уроку, порушила правила школи, і хотіла знати, чи директорка дисциплінарно вирішила це питання з учнем і з яким результатом.

«Ми дуже раді, що запис був зроблений», – сказала тоді директорка школи. «Інакше ми б не дізналися, що саме сталося у тому класі, і це було б лише звинувачення проти звинувачення. Учні деякий час чекали, і записували не весь урок, а лише частину, яка здавалася їм недоречною», – пояснила вона, чому не буде розбиратися з дітьми.

Поліція продовжує розслідування

Наразі досі не виключено, що поширення дезінформації на території школи також матиме кримінальні наслідки.

З квітня справою займаються празькі слідчі, які відреагували на інформацію, опубліковану в ЗМІ. Поліція вже допитала директорку школи та ще деяких вчителів.