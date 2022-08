Suchou nohou i za deště. Kryté dřevěné mosty navíc okouzlují svou romantikou

Je krásný den a k dřevěnému krytému mostu v madisonském okrese přijíždí chlapácký Clint Eastwood. Jako ostřílený reportér National Geographic nejen fotí památku, ale prožívá taky románek s Meryl Streepovou. Podobné scény by se mohly klidně odehrát i v šumavské Lenoře nebo v Radošově na Karlovarsku. Jen třeba s nějakou Marií Střípkovou a nějakým českým reportérem.

Že úsměvné srovnání drhne? Jen trochu. Ony dva zmíněné mosty totiž krásou své konstrukce i zasazením do krajiny za Madisonskými mosty rozhodně nezaostávají. A podobných lze v Česku najít mnohem víc, celkem je jich asi dvacítka.

Zastřešení se u dřevěných mostů dělá hlavně kvůli prodloužení trvanlivosti. Setkat se u nich lze často také s označením věšadlový most podle jejich konstrukce. Dřevo ovšem vyžaduje pravidelnou údržbu a té se kryté mosty ne vždy dočkají. Proto už řada z nich přežila klinickou smrt, nebo podlehla zubu času a musela přenechat místo své kopii.

Radošov

Foto: Shutterstock.com Obnova radošovského mostu autorům a zadavatelům vynesla řadu cen.

Historie radošovského mostu v katastru Kyselky sahá až do roku 1364, kdy na povolení Karla IV. nahradil funkci jednoho z nejstarších brodů přes Ohři. Stal se důležitým bodem na zemské stezce z Prahy do Německa. Za ta staletí ho však poznamenaly nápory přírody i lidské zkoušky. Vyhořel v 16. století, zničili ho Švédové, pak napoleonští vojáci a ani Češi ho nešetřili. V roce 1986 stavbu někdo spálil a když se po 17 letech dočkala obnovy, poničilo ji auto.

Zajímavé silniční mosty Silniční mosty mohou být cennými památkami, které si zaslouží ochranu. Seznam Zprávy zmapovaly ty nejkrásnější v Česku z 19. a 20. století. Skvosty mezi mosty aneb Za krásou silničních staveb 19. a 20. století

Dnes je však tento silniční most opět v plné kráse. Pilíře se zachovaly z 18. století a zhruba ze stejné doby je zřejmě i vzhled dřevěných částí, i když jen jako novodobá kopie.

Kočí

Foto: Shutterstock.com Barokní můstek v Kočí dnes překonává umělou nádrž.

Středověký kostel svatého Bartoloměje z konce 14. století v Kočí na Chrudimsku si každý snadno zapamatuje. Od podobných staveb ho odlišuje dřevěná gotická zvonice ve tvaru stanu a přístupový můstek z doby baroka. Rok založení 1721 z něj dělá druhý nejstarší krytý dřevěný most v Česku. Most tehdy nahradil svého staršího předchůdce, zbudovaného kvůli bažinatému terénu a povodním v údolí potoka.

Cheb

Foto: Shutterstock.com Chebská lávka překonává řeku přímo pod hradem.

Pro kryté lávky přes Ohři v západních Čechách jsou typická okna se zkosenými rohy a se svislým dělením. Ta chebská je z roku 1949, přičemž se stala náhradou za podobný starší most, zničený na konci druhé světové války. Štíhlá lávka dlouhá 40 metrů dostala v roce 1985 ocelovou výztuž, aby měla lepší stabilitu. Podobně vylepšené jsou dnes i některé jiné dřevěné mosty.

Peklo nad Zdobnicí

Foto: Shutterstock.com Na mostě v Pekle nad Zdobnicí si řidiči musejí dát pozor na zaoblené portály.

Chcete přes most do Pekla? Pak stačí přejet či přejít jeden, který u Vamberka překlenuje říčku Zdobnici. Stojí tu od roku 1840 a stejně jako chebská lávka má výztuž z kovových nosníků. Díky nim přes něj mohou až osmitunová vozidla. Most s valbovou střechou má úctyhodnou šířku šesti metrů, což ho mezi těmi českými krytými mosty dělá rekordmanem.

Český Krumlov – Nové Spolí

Foto: Filip Grygera, Seznam Zprávy Rechle v Novém Spolí nabízí pěkný jez i pěší spojnici mezi vodáckými kempy a městem.

Vodáci splouvající Vltavu dobře znají jeden z mála v Česku zachovaných hrablových mostů neboli rechlí. Stojí v Novém Spolí před Českým Krumlovem a přes řeku přenáší i vodovod. Rechle byly důležité k volnému plavení těženého dříví po řece, název vyšel z německého slova Rechen pro hrábě. Svislými trámky vysunutými z mostu do řeky se vytvořily obří hrábě, které zachytávaly plující kmeny a polena.

Rechle se stavěly tam, kde bylo nutné dřevo usměrnit třeba z přirozeného toku do plavebního kanálu, nebo v místě určení, kde se lovilo z vody. V Novém Spolí se zachytávalo a ukládalo v městském skladu.

Lávka ve tvaru „L“ z roku 1798, se 110 metry nejdelší mezi krytými mosty v tuzemsku, sloužila i k počítání proplouvajících vorů.

Černvír

Foto: Shutterstock.com Většina tuzemských krytých mostů stojí v Čechách, ale ten nejstarší má Černvír na Moravě.

Kdysi sloužil i vozům, dnes po něm mohou jen pěší a cyklisté. Nejstarší dochovaný zastřešený most ze dřeva v Česku lze najít v osadě Černvír nedaleko Pernštejna. Na mostě z jedlového a dubového dřeva, který vede přes řeku Svratku, je možné nalézt letopočet 1718. Podobnou konstrukci, ale s kamennými pilíři v portálech, má i nedaleká lávka přes říčku Nedvědičku v jednom z meandrů pod hradem.

Nové Město nad Metují

Foto: Shutterstock.com Most přes bývalý vodní příkop je typickým znakem novoměstského zámku.

Když roku 1908 koupil zámek v Novém Městě nad Metují továrník Bartoň, nechal upravit stavbu i zahradu. Velký podíl na tom měl architekt Dušan Jurkovič, známý inspiracemi v lidové architektuře. Zahradu upravil ve stylu francouzského baroka a bývalý vodní příkop nechal překlenout dřevěným mostem, který prodloužil osu zahrady směrem k zámku.

Perly Dušana Jurkoviče Většinu slavných děl vytvořil ještě za Rakouska-Uherska. Dušan Jurkovič ale jako by chtěl přispět k identitě pozdějšího Československa. Barevná proměna Pusteven a další pohádkové perly Dušana Jurkoviče

Tvar mostu a jeho věže vychází z valašských dřevěnic, hnědo-bílá kombinace odpovídá roubenkám z Čech. Bohatostí zdobení se blíží spíše domkům ze slovenských Čičman, ale dekorace navazují na renesanci, která stylově převládá v architektuře zámku.

Peklo u Nového Města nad Metují

Foto: Shutterstock.com Věšadlová konstrukce viditelná na lávce v údolí Peklo je složená z trojúhelníků.

Dušan Jurkovič se zapsal i do podoby údolí Peklo u Nového Města. Je to jiné Peklo než výše popisované. A i když tamější krytá lávka pochází až z roku 2006, Jurkovičovou tvorbou je inspirovaná. Odkazuje na ni polovalbová střecha a věžička s loukoťovým kolem, jakou architekt ve dvou vyhotoveních instaloval na střechu pekelské restaurace. Lávka nemá obklad stěn, takže je z venčí viditelná její věšadlová konstrukce.

Lenora

Foto: JCCR, Seznam Zprávy Na rechlích v Lenoře plavci shromažďovali dřevo vytěžené v okolí Boubína.

Druhé zachované vltavské rechle stojí na horním toku řeky, až nad místem, odkud se vytěžené dřevo plavilo také svázané do vorů. Lenorské rechle se šindelovou střechou nechal v roce 1870 postavit rod Kraliků. Sloužily k zadržování dřeva v době nízké hladiny vody. Jakmile voda stoupla a zaměstnanci zvaní plavci měli polena spočítaná, dřevo postupně uvolňovali a pouštěli dál po proudu.

Rechlím v Lenoře donedávna hrozil zánik, ale díky dotaci z evropských fondů jsou od roku 2015 opět v dobrém stavu.

Bystrá nad Jizerou

Foto: ČTK/Petrášek Radek, ČTK Most v Bystré byl pár let uzavřený pro auta, teď už po něm opět jezdí.

Také silniční most v Bystré nad Jizerou z roku 1922 to měl před pár lety se svou existencí nahnuté. Byl v havarijním stavu a obec neměla dost peněz na opravu. Nakonec přispěl stát a hlavně Liberecký kraj, díky čemuž se po něm od roku 2017 opět může jezdit. Obec pak most darovala kraji a ten ho v roce 2019 svěřil do správy Muzeu Českého ráje v Turnově. Původní smrkové dřevo při opravě nahradil odolnější modřín.

Kynšperk nad Ohří

Foto: Shutterstock.com Kynšperská lávka je víc než o polovinu delší než podobná stavba v Chebu.

Podobnou konstrukci s okny jako lávka v Chebu má ta kynšperská. Také zdejší most pro pěší, i když betonový, podlehl bombardování v roce 1945. Po válce ho nahradila provizorní dřevěná lávka, kterou ale roku 1950 zničila povodeň. Až od 50. let stojí na místě krytý dřevěný most, po rechlích v Českém Krumlově druhý nejdelší v Česku. Na rozdíl od chebské lávky má ta kynšperská zkosené i dolní rohy oken.

Havlovice

Foto: Shutterstock.com Stříšky havlovického mostu místo původního šindele pokrývá šedivý eternit.