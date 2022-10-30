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ZprávyУкраїнські новини«RIZNI» – аудіопрогулянка як психологічна розрядка через мистецький досвід

«RIZNI» – аудіопрогулянка як психологічна розрядка через мистецький досвід

Дарина Дзюба
Foto: Městská divadla pražská. Autorem je Anastasiia Bulakh.

Так проходили попередні аудіопрогулянки на залізничному вокзалі Праги. Фейсбук театру «Městská divadla pražská».

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9:00

Київські та чеські митці запрошують всіх охочих на унікальну подію у Празі. Послухати сповіді українців, поглинути у сенси, психологічно розрядитись.

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Діалог між тими, хто думає, що світло втрачено назавжди і тими, хто досі в нього вірить. Такими словами празький театр «Městská divadla pražská» описує унікальний проєкт «RIZNI / Různí lidé», що виник у співпраці з київським театром «uzahvati». Метою проєкту, за словами організаторів, є розповісти історії різних українців, які під час російського вторгнення опинились у неоднакових життєвих обставинах. Назва проєкту, вочевидь, натякає на унікальність та цінність кожної історії.

В основу текстів, які всім бажаючим пощастить почути під час такої незвичайної вистави, лягли бесіди-сповіді самих українців. Це реальні люди – військовий, волонтер, бізнесмен, мама, тато, бабуся, священник та інші хоробрі люди.

«RIZNI» – це аудіопрогулянка вокзалом між камерами схову, касами, залами очікування, метушнею, людьми та валізами. «Глядачі одягають навушники й стають свідками роздумів українців про себе, про життя та відчуття щастя. Такі різні люди й такі одночасно однакові у прагненні до щастя», – описує на своїх сторінках київський театр «uzahvati», і обіцяє, що завдяки такій прогулянці українці зможуть отримати необхідну психологічну розрядку через мистецький досвід.

Виставу створила команда з 48-ми небайдужих українських митців, які за покликом серця та без оплати приєднались до театру «uzahvati». Усі кошти від продажів квитків організатори направляють на їхню підтримку.

Коли: 5-го, 12-го та 19-го листопада, о 17 годині

Де: головний вокзал Праги, Hlavní nádraží, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Мови: українська, чеська, англійська

Тривалість вистави: 60-70 хвилин

Квитки: за посиланням

  • Стартова точка аудіопрогулянки розташована в холі Головного вокзалу. Увійшовши до нього, біля піаніно ви знайдете інформаційний стенд біля ресторану «Potrefená husa».
  • Квитки потрібно купити заздалегідь, купити на вокзалі їх не можна.
  • Організатори радять прийти не пізніше ніж за 15 хвилин до початку вистави.
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