Місто Пршеров відремонтувало 15 квартир для переселенців з України

Чеське місто Пршеров відремонтувало 15 міських квартир, у які планують заселити вимушених переселенців з України. Їх, за словами депутата Володимира Ліхновського, нині у місті проживає більше тисячі. Розподілом квартир буде займатися Оломоуцький край. Витрати на ремонтні роботи склали приблизно 15 мільйонів крон. За словами заступника міського голови міста Мілослава Догнала, з цією метою квартири використовуватимуть протягом п'яти років.

«За програмою субсидій, у який місто взяло участь, вже відремонтовано 15 квартир, що були у нашій власності. Йдеться про квартири, які до того часу були непридатними для проживання. Наразі ці квартири облаштовують так, аби до кінця січня їх можна було внести до реєстру. Така реєстрація є умовою використання цих квартир у зв’язку з поселенням громадян України», – зазначив Мілослав Догнал.

Готові квартири Пршеров надасть Оломоуцькому краю, який запропонує їх тим, хто цього потребує. «Життєздатність проєкту – п’ять років, якщо після цього квартири перестануть використовуватися за призначенням, їх запропонують жителям нашого міста», – додав депутат.

Вже раніше представники міста повідомили, що квартири знаходяться на вулиці Генерала Штефаніка, площі Франтішека Раша та в Південному кварталі. За словами Догнала, це квартири різної площі. Реконструкція включала прибирання, заміну електроустановок, підлоги та столярні роботи, а також малярні роботи, реконструкцію ванних кімнат, заміну газових обігрівачів та реконструкцію розподільних систем.

У такий спосіб мерія відреагувала на дотації Міністерства регіонального розвитку в рамках програми «Україна – розширення житлових потужностей».