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ZprávyУкраїнські новиниМісто Пршеров відремонтувало 15 квартир для переселенців з України

Місто Пршеров відремонтувало 15 квартир для переселенців з України

Дарина Дзюба, ČTK

Витрати на реконструкцію квартир склали приблизно 15 мільйонів крон. Ілюстраційне фото.

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12:30

Чеське місто Пршеров запропонує українським біженцям 15 міських квартир. Надання житла українцям, що постраждали від російської агресії, депутати узгодили в червні минулого року.

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Чеське місто Пршеров відремонтувало 15 міських квартир, у які планують заселити вимушених переселенців з України. Їх, за словами депутата Володимира Ліхновського, нині у місті проживає більше тисячі. Розподілом квартир буде займатися Оломоуцький край. Витрати на ремонтні роботи склали приблизно 15 мільйонів крон. За словами заступника міського голови міста Мілослава Догнала, з цією метою квартири використовуватимуть протягом п'яти років.

«За програмою субсидій, у який місто взяло участь, вже відремонтовано 15 квартир, що були у нашій власності. Йдеться про квартири, які до того часу були непридатними для проживання. Наразі ці квартири облаштовують так, аби до кінця січня їх можна було внести до реєстру. Така реєстрація є умовою використання цих квартир у зв’язку з поселенням громадян України», – зазначив Мілослав Догнал.

Готові квартири Пршеров надасть Оломоуцькому краю, який запропонує їх тим, хто цього потребує. «Життєздатність проєкту – п’ять років, якщо після цього квартири перестануть використовуватися за призначенням, їх запропонують жителям нашого міста», – додав депутат.

Вже раніше представники міста повідомили, що квартири знаходяться на вулиці Генерала Штефаніка, площі Франтішека Раша та в Південному кварталі. За словами Догнала, це квартири різної площі. Реконструкція включала прибирання, заміну електроустановок, підлоги та столярні роботи, а також малярні роботи, реконструкцію ванних кімнат, заміну газових обігрівачів та реконструкцію розподільних систем.

У такий спосіб мерія відреагувала на дотації Міністерства регіонального розвитку в рамках програми «Україна – розширення житлових потужностей».

За словами Володимира Ліхновського, нині у Пршерові проживає 1121 українець. Всі вони були змушені покинути свої домівки через повномасштабне російське вторгнення. Для їхнього розміщення місто вже раніше виділило готель «Zimní stadion» на чотири десятки місць. За словами міського голови Пршерова Петра Врани, у ньому українці проживають й досі.

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