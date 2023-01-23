Як продовжити тимчасовий захист неповнолітній дитині? Список документів

Як наголошують у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, під час процедури продовження тимчасового захисту для неповнолітньої дитини, його представникам необхідно надати підтвердження про право на догляд за особою до 18 років.

Заяву на продовження тимчасового захисту неповнолітній особі може подати тільки повнолітній законний представник. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують ваш зв’язок з цією особою. Які документи для цього необхідні?

Як підтвердити зв’язок з неповнолітньою особою?

Тип документа, який необхідно надати, залежить від вашого зв’язку з неповнолітньою особою. Як зазначається на сторінках МВС, відповідні документи можуть бути українською, російською або англійською мовами. Для документів іншими мовами необхідний засвідчений переклад.

Перелік документів, які можуть бути використані для підтвердження вашого зв’язку з неповнолітньою особою:

Ви представляєте:

Власну дитину (я – батько/мати) :

Онук/онука( я дідусь/бабуся дитини) :

серії свідоцтв про народження, за допомогою яких ви можете довести прямий родинний зв’язок. Це може бути свідоцтво про народження дитини, яка є вашим нащадком та свідоцтво про народження дитини, представником якої ви являєтесь, або свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчену довіреність від батьків дитини ( зразок 1 або зразок 2 ) (це може бути, наприклад,українська довіреність на виїзд з дитиною за кордон), або афідевіт (власноручне засвідчення) у відділенні органу соціально-правового захисту дітей (OSPOD) ( зразок ).

Важливо! Раніше на сторінках Міністерства внутрішніх справ Чехії повідомлялося, що нову платформу для реєстрації на продовження тимчасового захисту запустять не раніше 24 січня 2023 року. Однак пізніше МВС оприлюднило інформацію, що це має статися не раніше 30 січня.

Брата або сестру (я законний представник, мені понад 18 років) :

серiї свідоцтв про народження (ваше свідоцтво про народження та свідоцтво про народження вашого брата чи сестри), або свідоцтво про народження вашого брата чи сестри та нотаріально засвідчену довіреність від ваших батьків ( це може бути, наприклад, українська довіреність на виїзд з дитиною за кордон), або афідевіт (власноручне засвідчення) у відділенні органу соціально-правового захисту дітей (OSPOD).

Неповнолітню особу у разі іншого зв'язку (я – родич або близька/інша особа, яка була призначена представником неповнолітнього офіційним органом) :