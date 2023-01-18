Чеські університети запрошують на дні відкритих дверей

Článek
У січні та лютому чеські університети відчинять свої двері майбутнім студентам. Там вони зможуть побувати на екскурсіях факультетами, ознайомитися з навчальними програмами, взяти участь у майстер-класах, а також поспілкуватися з викладачами та студентами щодо вступу до того чи іншого університету.
Електротехнічний факультет Чеського технічного університету в Празі
- Коли: 19 січня 2023 року
- Час: о 17 годині
- Де: онлайн
- Реєстрація: за посиланням
- Деталі: за посиланням
Факультет електротехніки і комунікаційних технологій у Технічному університеті в Брно
- Коли: 20 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Technická 3058/10, Brno
- Деталі: за посиланням
Агрономічний факультет Університету Менделя в Брно
- Коли: 20 січня 2023 року
- Час: 10 година
- Де: Zemědělská 1, Brno
- Деталі: за посиланням
Філософський факультет Університету імені Масарика в Брно
- Коли: 20 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Arna Nováka 1, Brno
- Деталі: за посиланням
Факультет соціальних наук Університету імені Масарика в Брно
- Коли: 20 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Joštova 218/10, Brno
- Деталі: за посиланням
Будівельний факультет Чеського технічного університету в Брно
- Коли: 21 січня 2023 року
- Час: о 10 годині
- Де: Veveří 331/95, Brno
- Деталі: за посиланням
Факультет міжнародних відносин Вищої школи економіки в Празі
- Коли: 21 січня 2023 року
- Час: о 10 годині
- Де: nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov, аудиторія RB101
- Деталі: за посиланням
Природознавчий факультет Університету імені Масарика в Брно
- Коли: 21 та 24 січня 2023 року
- Час: о 9 годині 30 хвилин
- Де: na Kotlářské 2, Brno
- Реєстрація: за посиланням
- Деталі: за посиланням
Юридичний факультет Університету імені Масарика в Брно
- Коли: 23 січня 2023 року
- Час: о 15 годині
- Де: Veveří 70, Brno, аудиторія 136
- Деталі: за посиланням
Медичний факультет Карлового університету в місті Плзень
- Коли: 25 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: alej Svobody 76, Plzeň
- Деталі: за посиланням
Факультет фізичної культури Університету імені Масарика в Брно
- Коли: 26 січня 2023 року
- Час: о 10 годині
- Де: Kamenice 753/5, Brno
- Деталі: за посиланням
Факультет фінансів і бухгалтерського обліку Вищої школи економіки в Празі
- Коли: 26 січня 2023 року
- Час: о 10 годині
- Де: nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov
- Реєстрація: за посиланням
- Деталі: за посиланням
Факультет інформатики і статистики Вищої школи економіки в Празі
- Коли: 27 січня 2023 року
- Час: о 10 годині
- Де: nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov
- Деталі: за посиланням
Філософський факультет Університету в місті Пардубіце
- Коли: 27 січня та 25 лютого 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Studentská 84, Pardubice
- Реєстрація: за посиланням
- Деталі: за посиланням
Факультет біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі
- Коли: 27 січня 2023 року
- Час: о 10 годині
- Де: nám. Sítná 3105, Kladno
- Деталі: за посиланням
Факультети Технічного університету в Остраві
- Коли: 27-28 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: 17.listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
- Деталі: за посиланням
Факультети Хіміко-технологічного університету в Празі
- Коли: 27-28 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Technická 5, Dejvice
- Деталі: за посиланням
Педагогічний факультет Університету імені Масарика в Брно
- Коли: 28 січня 2023 року
- Час: о 8 годині 30 хвилин
- Де: Poříčí 9, Brno, аудиторія 50
- Деталі: за посиланням
Будівельний факультет Чеського технічного університету в Празі
- Коли: 28 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
- Деталі: за посиланням
Факультет ядерної фізики ЧВУТ в Празі
- Коли: 31 січня 2023 року
- Час: о 9 годині
- Де: Břehová 7, Praha 1 - Staré Město
- Деталі: за посиланням