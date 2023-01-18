Чеські університети запрошують на дні відкритих дверей

У січні та лютому чеські університети відчинять свої двері майбутнім студентам. Там вони зможуть побувати на екскурсіях факультетами, ознайомитися з навчальними програмами, взяти участь у майстер-класах, а також поспілкуватися з викладачами та студентами щодо вступу до того чи іншого університету.