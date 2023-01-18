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ZprávyУкраїнські новиниЧеські університети запрошують на дні відкритих дверей

Чеські університети запрошують на дні відкритих дверей

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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12:30

Ваша дитина планує вступати до чеського університету, але ще не визначилася, яка спеціальність їй до душі? Пропонуємо ознайомитися з графіком проведення днів відкритих дверей у навчальних закладах Чехії.

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У січні та лютому чеські університети відчинять свої двері майбутнім студентам. Там вони зможуть побувати на екскурсіях факультетами, ознайомитися з навчальними програмами, взяти участь у майстер-класах, а також поспілкуватися з викладачами та студентами щодо вступу до того чи іншого університету.

Електротехнічний факультет Чеського технічного університету в Празі

Факультет електротехніки і комунікаційних технологій у Технічному університеті в Брно

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша заходу.

  • Коли: 20 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: Technická 3058/10, Brno
  • Деталі: за посиланням

Агрономічний факультет Університету Менделя в Брно

  • Коли: 20 січня 2023 року
  • Час: 10 година
  • Де: Zemědělská 1, Brno
  • Деталі: за посиланням

Філософський факультет Університету імені Масарика в Брно

  • Коли: 20 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: Arna Nováka 1, Brno
  • Деталі: за посиланням

Факультет соціальних наук Університету імені Масарика в Брно

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша заходу.

  • Коли: 20 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: Joštova 218/10, Brno
  • Деталі: за посиланням

Будівельний факультет Чеського технічного університету в Брно

  • Коли: 21 січня 2023 року
  • Час: о 10 годині
  • Де: Veveří 331/95, Brno
  • Деталі: за посиланням

Факультет міжнародних відносин Вищої школи економіки в Празі

  • Коли: 21 січня 2023 року
  • Час: о 10 годині
  • Де: nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov, аудиторія RB101
  • Деталі: за посиланням

Природознавчий факультет Університету імені Масарика в Брно

  • Коли: 21 та 24 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині 30 хвилин
  • Де: na Kotlářské 2, Brno
  • Реєстрація: за посиланням
  • Деталі: за посиланням

Юридичний факультет Університету імені Масарика в Брно

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до заходу.

  • Коли: 23 січня 2023 року
  • Час: о 15 годині
  • Де: Veveří 70, Brno, аудиторія 136
  • Деталі: за посиланням

Медичний факультет Карлового університету в місті Плзень

Foto: Фейсбук-сторінка закладу.

Афіша до заходу.

  • Коли: 25 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: alej Svobody 76, Plzeň
  • Деталі: за посиланням

Факультет фізичної культури Університету імені Масарика в Брно

  • Коли: 26 січня 2023 року
  • Час: о 10 годині
  • Де: Kamenice 753/5, Brno
  • Деталі: за посиланням

Факультет фінансів і бухгалтерського обліку Вищої школи економіки в Празі

  • Коли: 26 січня 2023 року
  • Час: о 10 годині
  • Де: nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov
  • Реєстрація: за посиланням
  • Деталі: за посиланням

Факультет інформатики і статистики Вищої школи економіки в Празі

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до заходу.

  • Коли: 27 січня 2023 року
  • Час: о 10 годині
  • Де: nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 - Žižkov
  • Деталі: за посиланням

Філософський факультет Університету в місті Пардубіце

Факультет біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Анонс до заходу.

  • Коли: 27 січня 2023 року
  • Час: о 10 годині
  • Де: nám. Sítná 3105, Kladno
  • Деталі: за посиланням

Факультети Технічного університету в Остраві

  • Коли: 27-28 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: 17.listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
  • Деталі: за посиланням

Факультети Хіміко-технологічного університету в Празі

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до заходу.

  • Коли: 27-28 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: Technická 5, Dejvice
  • Деталі: за посиланням

Педагогічний факультет Університету імені Масарика в Брно

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до заходу.

  • Коли: 28 січня 2023 року
  • Час: о 8 годині 30 хвилин
  • Де: Poříčí 9, Brno, аудиторія 50
  • Деталі: за посиланням

Будівельний факультет Чеського технічного університету в Празі

  • Коли: 28 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
  • Деталі: за посиланням

Факультет ядерної фізики ЧВУТ в Празі

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Анонс до заходу.

  • Коли: 31 січня 2023 року
  • Час: о 9 годині
  • Де: Břehová 7, Praha 1 - Staré Město
  • Деталі: за посиланням
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