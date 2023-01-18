Височина надішле ще один пакет гуманітарної допомоги Закарпатській області

Цього тижня край Височина відправить чергову поставку необхідних речей до Закарпатської області, яка є партнером чеського регіону. Саме там опікуються сотнями тисяч людей, які після повномасштабного російського вторгнення втекли зі сходу України. За два тижні на Закарпаття вирушить і губернатор Височини Вітєзслав Шрек, аби обговорити подальшу допомогу українцям.

За словами директора Регіонального управління краю Височина Зденека Кадлеца, фургон, який спочатку був призначений для обласного інституту соціального захисту, вирушить до України в четвер. Водночас до України поїдуть два автобуси, які надав Краловецький край, а Височина забезпечує їхню передачу українській стороні. «В автобусах та фургоні ми повеземо ще один пакет матеріалів. Це будуть менші електростанції, використані холодильники, а також занурювальні насоси», – зазначив Кадлец.

Із Закарпатською областю край Височина співпрацює вже 13 років. Фінансова допомога українському регіону надається через благодійний фонд «ViZa». Раніше гроші призначалися передусім на ремонт шкіл чи закладів охорони здоров’я та соціальної сфери чи на підтримку діяльності товариств.

У передвоєнні роки фонд щорічно підтримував кілька проєктів меншими сумами, проте минулого року більшість коштів пішла на ремонт гуртожитку, який може служити тимчасовим житлом для біженців. Тимчасовий прихисток на Закарпатті знайшли близько 400 тисяч осіб з районів України, де ведуться інтенсивніші бойові дії.

Під час поїздки губернатора до України на Закарпаття привезуть три старі автомобілі швидкої допомоги, якими раніше користувалися місцеві рятувальники, а також інші необхідні матеріали з міст і сіл чеського краю Височина.

«Моя поїздка також пов’язана з перевіркою інвестиційного проєкту, який ми підтримали минулого року. Це була реконструкція школи-інтернату прямо в Ужгороді, яка сьогодні вже обслуговує вимушених переселенців зі Сходу України. Це стандартна процедура з нашого боку поїхати перевірити, як використовуються наші ресурси», – сказав губернатор.