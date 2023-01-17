Продовження тимчасового захисту: термін, необхідні документи, алгоритм дій

Українці, які внаслідок повномасштабного російського вторгнення втекли до Чехії та отримали тут тимчасовий захист, зможуть продовжити його до 31 березня 2024 року.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, нову платформу для реєстрації обіцяють запустити не раніше 24 січня 2023 року.

Зареєструватися на продовження тимчасового захисту потрібно буде онлайн до 31 березня 2023 року. Під час реєстрації необхідно вказати особисті дані, а саме:

місце проживання в Чеській Республіці,

адресу та назву школи чи дитячого садка, де зареєстрована ваша дитина для обов’язкової шкільної або дошкільної освіти

підтвердити зв’язок з особою віком до 18-ти років, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист.

Слід пам'ятати, що якщо ви не зареєструєтесь до кінця березня, термін дії вашого тимчасового захисту автоматично закінчиться.

Алгоритм дій для продовження тимчасового захисту:

зареєструватися онлайн та зарезервувати дату для особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ. Підтвердження про реєстрацію ви отримаєте на електронну пошту;

реєстрація та резервація певного терміна гарантує, що ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року. Так, ви матимете достатньо часу, щоб з'явитися до відділення у заздалегідь призначену дату для отримання візової наклейки;

у зазначений термін необхідно особисто з'явитися у відділенні Міністерства внутрішніх справ

Необхідні документи

Під час особистого візиту до одного з відділень чеського МВС собою потрібно мати:

дійсний закордонний паспорт або інший документ, що засвідчує вашу особу;

підтвердження про проживання. Якщо ви проживаєте у соціальному прихистку, який надає держава або оформили тимчасовий захист після 27 червня 2022 року та з цього часу не змінювали місце проживання, підтвердження про проживання не обов'язкове;

у разі потреби документи, що підтверджують ваші повноваження представляти особу віком до 18-ти років

Перелік документів, необхідних для підтвердження зв'язку з неповнолітньою особою, можна переглянути на офіційних сторінках чеського Міністерства внутрішніх справ.