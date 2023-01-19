Кількість хворих на грип у Чехії зменшується. Експерти прогнозують другу хвилю

Рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції в Чехії за тиждень знизився майже на одну п'яту. Проте, згідно з даними Державного інституту охорони здоров'я, епідемія все ще триває - на 100 тисяч жителів нині хворіє 1611 осіб. Тижнем раніше лікарі повідомили про 1956 випадків на 100 тисяч жителів.

За словами керівника кафедри інфекційних хвороб Державного інституту охорони здоров'я Яна Кинчла, можна очікувати подальшого спаду, але не слід виключати другу хвилю епідемії грипу.

«Можна припустити, що найближчими днями і тижнями кількість хворих на грип та інші респіраторні інфекції може зменшитися, але нинішню хвилю ще не подолано. Не можна виключити можливе зростання кількості хворих у вигляді другої хвилі епідемії грипу», - сказав він. Очікувані мінусові температури, за його словами, можуть ще більше сповільнити поширення інфекції.

Найвища захворюваність на грип у Чехії була перед Різдвом, коли лікарі повідомляли про 2342 випадків на 100 тисяч жителів.