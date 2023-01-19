Реалізуйте себе у ІТ-сфері. Чеська команда «Czechitas» допомагає українкам

Неприбуткова організація «Czechitas» організовує курси з програмування, аналізу даних, веб-розробки та багато іншого. Так, організація намагається мотивувати жінок, навчати їх і допомогти знайти роботу своєї мрії у ІТ-сфері.

«Початкова ідея заснування «Czechitas» у 2014 році полягала в тому, щоб навчати жінок в сфері ІТ, аби вони отримали роботу за цим напрямком. Сьогодні ми намагаємося зацікавити дітей та молодь технологіями та показати їм, що вони теж можуть стати творцями, які змінюватимуть світ. Ми знайомимо їх з інформаційними технологіями в ігровій формі, під час якої вони тренуються в логічному мисленні», – йдеться на сторінках проєкту.

Foto: Фейсбук сторінка неприбуткової організації «Czechitas». Анонс курсів для жінок з України.

Нині ж спеціально для українських жінок, які внаслідок повномасштабного російського вторгнення опинилися у Чехії, «Czechitas» запускає дві абсолютно безкоштовні програми.

Цифрова академія

У рамках інтенсивного курсу з назвою «Digital UAcademy» ви зможете навчитися тестуванню, зануритися у аналітику даних або веб-розробку. Крім того, ви матимете можливість познайомитися з групою інших студентів і викладачами, які є справжніми експертами у своїй галузі.

Курс доступний онлайн та офлайн і проходить чеською мовою. Зареєструватися на нього можна до 23 січня. Навчання почнеться на рубежі лютого та березня.

Дізнатися детальнішу інформацію про курс та зареєструватися можна за посиланням ТУТ.

Самостійне навчання

Самостійне навчання в рамках курсу « INCOAcademy – Work In Tech Ukraine» є чудовим способом розширити знання та підвищити шанси знайти хорошу роботу. У рамках цього курсу українки можуть розраховувати на допомогу, консультації, кар'єрні воркшопи та зустрічі. Навчання проходить українською мовою онлайн за допомогою освітньої платформи «Google Coursera».

Дізнатися більше та зареєструватися на курс можна за посиланням ТУТ.

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Якщо ж ви не впевнені, яку форму навчання вибрати, ви маєте можливість зареєструватися на зустріч. Там вам порадять курс, який підійде саме вам.