Президентські вибори в Чехії. Що думає про Україну наступний чеський президент

Вже цієї п'ятниці та суботи, 27 і 28 січня, у Чехії відбудеться другий тур президентських перегонів. На крісло глави держави претендують два кандидати – колишній голова військового комітету НАТО Петр Павел і колишній прем’єр міністр Чехії Андрей Бабіш.

Петр Павел

Foto: Seznam Zprávy Петр Павел.

Петр Павел – військовий, генерал армії Чеської Республіки, колишній голова військового комітету НАТО. У першому турі президентських виборів отримав 1 975 056 голосів (35,40 відсотків).

Андрей Бабіш

Foto: Seznam Zprávy Андрей Бабіш.

Андрей Бабіш – колишній прем’єр міністр Чехії, олігарх. У першому турі президентських виборів отримав 1 952 213 hlasů (34,99 відсотків).

Українське питання

Предметом бурхливого обговорення останніх тижнів стало і ставлення кандидатів до російської агресії в Україні та напруженої ситуації у Європі. З початку повномасштабного вторгнення Петр Павел активно підтримує Україну та наполягає на тому, що Чехія має брати активну участь у гуманітарній та військовій допомозі країні задля її перемоги.

Президентські вибори 2023 року Другий тур президентських виборів у Чехії відбудеться 27 січня (з 14 до 22 години ) і 28 січня (з 8 до 14 години) 2023 року. Згідно з опитуваннями, після першого туру фаворитом залишається Петр Павел.

Якщо для Петра Павла ключовою у цьому питанні є солідарність, то, на думку Андрея Бабіша, допомога українцям не має зменшувати комфорт чеських громадян. Під час попередніх дебатів Павел зазначив, що наслідком чеської допомоги дійсно є часткове зниження комфорту жителів країни, але виною цьому є війна, яку розпочала Росія.

Водночас в рамках своєї кампаніх кандидат у президенти Андрей Бабіш користується такою позицією свого противника. «Не допущу втягнення Чехії у війну. Я дипломат, а не військовий», – саме таке гасло обрав Бабіш на своїх білбордах. Так, колишній прем’єр-міністр посилається на активну підтримку Павла України та його військове минуле.

Раніше редакція запитала кандидатів у президенти, чи поїдуть вони до України і чому? Прочитайте відповіді Петра Павла і Андрея Бабіша: Бій за крісло президента Чехії. Як кандидати підтримують Україну?

Водночас сам Андрей Бабіш позиціонує себе як того, хто може стати «президентом миру». У рамках своєї кампанії він заявив, що якщо стане президентом, то організує зустріч лідерів світових держав у Празькому Граді, яка має принести мир Україні.