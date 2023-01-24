Нова афера шахраїв: остерігайтеся підозрілих оголошень про оренду квартири

Стоматолог зі Швейцарії, який здає квартиру в центрі Праги за 12 тисяч крон. Медсестра, яку роботодавець терміново відправляє до Греції. Два приклади вигадок, які використовують шахраї, щоб виманити гроші в людей, які шукають житло.

Foto: Seznam Zprávy «Стоматолог у Швейцарії». Приклад шахрайського оголошення.

«Дані цифрової платформи з нерухомості «Bezrealitky» показують, що кількість спроб шахрайства зараз вище середнього. Стрімко зростати вона почала одразу після початку міграційної кризи», – підтвердив виданню Гендрік Майєр, генеральний директор компанії «European Housing Services», до якої входить портал «Bezrealitky».

«Ми забороняємо близько десяти на тиждень. Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням попиту з боку користувачів», – каже Ленка Зіхова, менеджерка проєктів найбільшого порталу нерухомості.

Foto: Seznam Zprávy «Я переїхала до Греції». Приклад шахрайського оголошення.

Шахраї комунікують переважно за допомогою електронної пошти, уникаючи особистого або телефонного спілкування. Крім того, тривожними знаками можуть бути погана чеська або розташування квартири у вигідному місці за низькою ціною. А найчастіше вони хочуть, аби ви надіслали їм гроші ще до підписання письмової угоди. Це може бути комісія за бронювання, депозит чи орендна плата за перший місяць. За оцінками, у такий спосіб шахраї щомісяця публікують сотні пропозицій.

Як не натрапити на шахраїв при оренді чи купівлі квартири? приваблива місцевість за низьку ціну

оголошення написано ламаною чеською

орендодавець відмовляється від особистого перегляду квартири, уникає телефонного контакту

передоплата/застава до підписання договору або перегляду Джерело: Портали «Sreality.cz», «Bezrealitky.cz», «RE/MAX Alfa»

У той час як на великих рекламних порталах шахрайські пропозиції відстежують і видаляють цілі команди аналітиків, а агентства нерухомості перевіряють продавців і покупців, у соцмережах ситуація дещо інша.

«Тому всім, хто хоче орендувати чи купити квартиру, я рекомендую звернутися до перевіреного агентства нерухомості або дізнатися, чи орендодавець дійсно є власником нерухомості згідно з документом на право власності та чи має він право здавати чи продавати таку нерухомість», – говорить Петр Подлешак, менеджер агентства нерухомості «RE/MAX Alpha».

Шахраї постійно придумують нові способи виманювання грошей. «Більш досвідчені можуть орендувати квартиру через «Airbnb», організовувати перегляди, а потім фіктивно здавати її повторно за вигідною ціною кільком зацікавленим», – описує дії шахраїв Гендрік Майєр.