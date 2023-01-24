SHUMEI дасть концерт у Празі на підтримку України

11 лютого у празькому театрі «Divadlo U Hasičů» ви зможете заспівати разом з популярним українським співаком та музикантом Олегом Шумеєм, який виступає під творчим псевдонімом SHUMEI.

На четвертий день після повномасштабного російського вторгнення молодий співак з харизматичним вокалом випустив пісню «Тривога», яка залишається знаковою для всіх українців. За словами організаторів концерту, ця композиція є «відображенням душевного стану кожної людини і не лишає жодного слухача байдужим».

Пісні та кавери SHUMEI слухають на фронті, на патріотичних заходах, у середовищі української діаспори за кордоном. А переспівана ним пісня «Біля тополі» польського гурту «Enej», присвячена українським військовим, які загинули після російського вторгнення у 2014 році, набрала вже понад 3 мільйони переглядів.

Концерт SHUMEI відбудеться 11 лютого о 19 годині за адресою Římská 2135/45, Praha 2 - Vinohrady.