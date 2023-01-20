Зоопарк у Хомутові запрошує відвідувачів у незабутню подорож морським світом

За словами директорки хомутівського зоопарку Вєри Фричової, медузарій – надзвичайне явище, яке не можна побачити в жодному іншому чеському зоопарку. У деяких з них є лише по одному акваріуму з медузами. Зоопарк у Хомутові відібрав різні види скатів, що мешкають у Балтійському, Середземному та Північному морях, щоб зберегти розведення тварин з Палеарктики.

Акрилові акваріуми японського виробництва закруглені всередині, тому що медузи не дуже вправні плавці. «Течія повторює форму акваріума, тому вона просто несе медуз. У цьому найбільшому акваріумі є дві течії, які йдуть одна проти одної», – зазначив заводчик медуз Адам Крампера.

Квадратні акваріуми не підходять для цих морських тварин, тому що медузи не можуть вибратися з їхніх кутів. Годують скатів артеміями, тобто дрібними ракоподібними, яких працівники зоопарку вирощують самі. Крампера заявив, що деякі види зможуть розмножуватися навіть у штучно створених умовах.

Складною для зоопарку була і підготовка води у водоймах, адже медузи дуже вимогливі до якості води і будь-які коливання можуть призвести до їхньої загибелі. «Медузи приблизно на 97 відсотків складаються з води, саме це робить їх надзвичайно вразливими. Ніякі хімікати чи інші речі не повинні потрапити до води», – додав Крампера.

Торік зоопарк у Хомутові відвідало майже чверть мільйона людей. Медузарій буде не єдиною новинкою цього року, тут має з'явитися і тигр. Вперше медузарій відкрився для відвідувачів сьогодні о 9 годині ранку.