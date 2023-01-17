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ZprávyУкраїнські новиниХочете побачити рідкісні чеські реліквії? Вирушайте на Празький Град

Хочете побачити рідкісні чеські реліквії? Вирушайте на Празький Град

Дарина Дзюба
Foto: Fotoarchiv KPR, Jan William Drnek, Seznam Zprávy

Корона Святого Вацлава або Святовацлавська корона.

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18:00

Від сьогодні у соборі Святого Віта у Празькому Граді можна побачити коштовності чеської корони. Виставка триватиме п'ять днів, тобто до 21 січня.

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Так звані коштовності чеської корони вважаються символом правління і влади чеських королів. Серед виставлених реліквій можна знайти корону Святого Вацлава, королівський скіпетр, королівське яблуко, шкіряні футляри для них, подушку під корону та коронаційний плащ з аксесуарами. Святовацлавську корону виготовив у 1346 році Карл IV. для своєї коронації на чеського короля, яка відбулася наступного року.

Виставка користується великим попитом серед відвідувачів. Аби першими оглянути рідкісні коштовності та реліквії, деякі з них приходили до дверей храму вже з самого ранку, а на території самого Празького Граду утворилися великі черги.

Виставка працюватиме до 21 січня з 9 до 17 години.

Відвідування безкоштовне, придбати або зарезервувати квитки неможливо.

Рішення про проведення виставки прийняв чинний президент Мілош Земан з нагоди 30-річчя заснування Чехії. На відміну від попередніх аналогічних виставок, на цій відвідувачі матимуть змогу побачити реліквію, яка має велике символічне значення для чеського народу – череп Святого Вацлава. Розташований він прямо у каплиці, де зберігаються його останки.

Як доїхати?

Дістатися Празького Граду можна декількома шляхами. Пройтися пішки до ареалу можна зі станції метро «Malostranská», що знаходиться на зеленій гілці. Доїхати зручно і трамваєм – скористайтеся «22» або «23» маршрутами, що зупиняються на зупинках «Pražský hrad» «Královský letohrádek» або «Pohořelec».

Foto: hrad.cz

Схема Празького Граду.

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