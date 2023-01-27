Лише 3,6 відсотка дітей ходить до виключно українських класів. Таких у Чехії 74

Виключно українські класи в початкових школах відвідують лише 3,6 відсотка українських дітей, які приїхали до Чехії після повномасштабного російського вторгнення. Більшість українських школярів ходить до класів, де навчається не більше п’яти дітей з України. Такі дані представив інспектор Шкільної інспекції Чехії (ČŠI) Томаш Затлоукал.

Згідно з інформацією інспекції, що посилається на дані Міністерства освіти, у вересні минулого року в початкових школах Чехії навчалися 39 тисяч дітей українських переселенців. Водночас у 39,7 відсотках місцевих початкових шкіл в класах навчається максимум п’ять українських біженців. Представники лише одного відсотка початкових шкіл повідомили, що їхні класи відвідує більше п’яти українців, а решта шкіл не мають серед учнів біженців.

У Чехії є 74 українських класи

За даними перевірки, у звичайних початкових школах є 74 українських класи, що становить 0,2 відсотка від усіх класів. На початку навчального року класи, де навчалися виключно українці, відвідували 1465 українців.

За словами шкільного інспектора, так само вдалося інтегрувати і українських дошкільнят. Зокрема, діти відвідують групи, де мають не більше чотирьох українців, чиї родини покинули домівку через війну. За даними інспекції, майже 64 відсотки дитсадків повідомили, що в їхніх класах немає українських біженців. Крім того, станом на кінець вересня минулого року дитсадки відвідували 6904 українські переселенці, що становить 1,9 відсотка від усіх дошкільнят.

Як зазначає чеське Міністерство освіти, на початку поточного навчального року початкову школу відвідувало 1 007 778 школярів. З них 50 859 були українцями.

Схожі результати показало й опитування агентства «PAQ Research» у співпраці з Інститутом соціології Академії наук. За словами аналітикині Мартіни Каванової, 62 відсотки українських біженців мають щонайбільше двох однокласників-земляків. Опитування проводили з 9 листопада по 12 грудня минулого року серед 963 родин вимушених переселенців з України, в яких проживає 1437 дітей віком від трьох до 17 років.